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Tragedia en Colcabamba

Sobreviviente de fatal intervención militar en Huancavelica habría sido coaccionado para confesar que trasladaba droga

El abogado de los familiares de las víctimas, Antony Crespo, señaló que uno de los jóvenes sobrevivientes habría sido coaccionado por el Ejército para admitir que trasladaba droga.

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 28/04/2026

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A medida que continúan las investigaciones por la confusa muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el distrito de Colcabamba (Huancavelica),más detalles sobre lo sucedido continúan saliendo a la luz. 

En declaraciones a Exitosa, el abogado Antony Crespo Barrionuevo, quien representa a las víctimas del confuso operativo militar en Huancavelica, señaló que uno de los jóvenes sobrevivientes habría sido coaccionado por el Ejército para admitir que trasladaba droga. 

En desarrollo...

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