Sobreviviente de fatal intervención militar en Huancavelica habría sido coaccionado para confesar que trasladaba droga

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A medida que continúan las investigaciones por la confusa muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el distrito de Colcabamba (Huancavelica),más detalles sobre lo sucedido continúan saliendo a la luz.

En declaraciones a Exitosa, el abogado Antony Crespo Barrionuevo, quien representa a las víctimas del confuso operativo militar en Huancavelica, señaló que uno de los jóvenes sobrevivientes habría sido coaccionado por el Ejército para admitir que trasladaba droga.

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