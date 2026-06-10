JNE exhorta a la ciudadanía y actores políticos a mantener la calma en medio del conteo de votos de la segunda vuelta

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de un comunicado emitido este miércoles 10 de junio, exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas, en el marco de la segunda vuelta presidencial 2026.

Vale recordar que, previo al desarrollo de los comicios celebrados el último domingo 7 de junio, tanto Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino aseveraron que iban a respetar la voluntad popular reflejada en las urnas y sin cuestionamiento alguno.

Continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas de todo el Perú y el extranjero

Con referente al conteo de votos de la segunda vuelta, el JNE señaló que a la fecha la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas desde diferentes partes del territorio nacional y del extranjero.

"Es importante recordar que los resultados oficiales solo podrán determinarse una vez concluidas las etapas de cómputo y de justicia electoral establecidas por la normativa", señala la misiva.

Asimismo, indica que los Jurados Electorales Especiales vienen atendiendo las actas observadas y los demás procedimientos previstos en el marco de la justicia electoral, incluyendo aquellos relacionados al recuento de votos cuando corresponda conforme a ley.

En ese sentido, a fin de fortalecer la transparencia del proceso electoral, el organismo que preside Roberto Burneo recordó que ha puesto en favor de la ciudadanía la siguiente la plataforma: https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/, con la finalidad de consultar el estado de las actas observadas.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/uPMfBYM98f — JNE Perú (@JNE_Peru) June 10, 2026

Proclamación de resultados podría darse en un mes

Luego de conocerse los primeros resultados de la ONPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

"Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas", indicó el titular del organismo electoral.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo van los resultados de los últimos comicios, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Finalmente, desde el reafirmaron su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas