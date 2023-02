Áncash: Colegio Antonio Raimondi presenta mala infraestructura a pocas semanas del inicio del año escolar

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El próximo 13 de marzo, los niños y adolescentes, vuelven a las aulas con el fin de aprender; no obstante, ello preocupa a los padres y docentes del centro educativo nacional "Antonio Raimondi", ubicado en la provincia de Casma, en la región Áncash, pues las aulas y el inmobiliario se encuentran en pésimas condiciones.

Un equipo de Exitosa Chimbote llegó al colegio y pudo constatar que, de las 17 aulas, 9 se encuentran deterioradas y 3 no aptas, pues fueron consideradas en alto riesgo por Defensa Civil de la comuna Provincial de Casma, hace algunos años.

La directora del plantel, Miriam Portella Caballero, mencionó que el colegio tiene 59 años de antigüedad y que a pesar de las refacciones que hacen en cada ambiente, ello no sirve pues es un peligro para los infantes y docentes.

"Hace muchos años se viene pidiendo a las autoridades una solución para el colegio. El año pasado, el Gobierno Regional de Áncash elaboró el expediente técnico para la reconstrucción del colegio valorizado en 14 millones de soles; sin embargo, no hay cuando se licite. El tiempo pasa y año tras año, se posterga la reconstrucción y es una preocupación latente que mis 600 niños de nivel primaria y secundaria ingresen a las aulas. A pesar de tener un presupuesto de mantenimiento de aproximadamente 7 mil soles, no nos ayuda en su totalidad, pues hemos arreglado algunos techos, los baños para los dos niveles, que se encontraban colapsados, compramos un motor de agua y se puso electricidad para los ambientes de aprendizaje, incluso pensamos refaccionar con lo poco que ha quedado, el campo deportivo, que en muchas oportunidades los niños, al caerse se han hecho raspones", acotó la directora.

Asimismo, detalló que, desde hace 25 años, no han cambiado de inmobiliario, los cuales se encuentran rotos, desclavados y sin pintar.

"Tenemos las mesas y sillas rotas, antiguas, sin pintar. Algunas mesas solo tienen bases. Los niños no pueden estudiar con ese inmobiliario, pues se encuentran ásperos y pueden lastimarlos. Los maestros me han solicitado nuevas carpetas para los infantes, por ello hice el pedido, pero hasta ahora no hay respuesta. ¿Cómo es posible que no seamos escuchados? Las autoridades deben pensar en los estudiantes", acotó la maestra casmeña.

Por su parte, algunos padres de familia que se encontraban en el plantel, mencionaron que, si no hacen caso al pliego de reclamos, protestarán con el fin de ser escuchados.