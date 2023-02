27/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde hace algunas semanas, vendedores informales del jirón Tumbes han protestado y se han enfrentado al alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Gamarra Alor, debido a que el 26 de febrero, se vencía el plazo para que sigan en la vía pública; sin embargo, hoy, el burgomaestre propuso reubicarlos temporalmente en dos terrenos del distrito de Chimbote.

Durante la sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Santa, Gamarra Alor mencionó que llamará a reunión este miércoles, a los representantes de los comerciantes para que analicen la oferta.

"Yo les propondré que en el plazo de ocho días tienen que desalojar pues no pueden estar en la vía pública, pero, además, también les tengo una oferta, reubicarlos en áreas provisionales al cual irán por el plazo de 90 días. La primera es la que está a la salida de la parte norte, cerca al terreno del Centro Veterinario Municipal y la segunda propuesta es el terreno que conocemos como La Pampa del Hambre, que se encuentra en la avenida José Pardo", indicó Gamarra Alor.

Asimismo, el alcalde chimbotano, comentó que sí los comerciantes informales no aceptan su planteamiento, entonces, solo hará que se apliquen las normas.

El tema fue abordado en la reunión ha pedido de la subprefecta de la provincia del Santa, Dayci Bautista Huamán, quien acotó que se debe tener una solución concreta para los comerciantes. Sin embargo, el representante del Poder Judicial, Pedro Enríquez Huayaney, dijo que ello no podía ser tratado en reunión del Coprosec, pues debía de ser el Concejo Municipal del Santa el que decida sobre un tema administrativo porque esa es su competencia y función.

Se oponen a la reubicación:

En diálogo telefónico con algunos de los comerciantes del Jirón Tumbes, estos rechazaron dicha oferta, puesto que, para ellos, los terrenos los ponen en alto riesgo de contraer dengue.

"¿Cómo es posible que nos envíen a la zona Pampa del Hambre? Es un lugar pantanoso; podemos contraer dengue. Nosotros llevamos a nuestros hijos porque no tenemos con quien dejarlos y no los vamos arriesgar. ¿Acaso podremos vender en 90 días nuestra mercancía? Las principales calles de Chimbote es zona céntrica y constantemente pasan los ciudadanos de a pie, pero cerca al Centro Veterinario Municipal, no pues. Somos 420 comerciantes que sabemos que tenemos que desocupar el lugar, pues es vía pública, pero tampoco nos van a llevar a esos espacios", dijo una de las vendedoras.

No obstante, aún no hay una respuesta oficial por parte de los dirigentes de dichos comerciantes.

Como se recuerda, en el marco de la emergencia sanitaria, el anterior alcalde de la Municipalidad de la Provincia del Santa, Roberto Briceño Franco, los trasladó a dicho espacio. En donde la gerencia de Desarrollo Económico de la comuna, realizaba inspecciones en cumplimiento con los protocolos de bioseguridad.

Más noticias en regionales de Áncash: