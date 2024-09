Áncash: ¡Urgente! Hombres de campo protestaron por contaminación del río Santa

Agricultores de la provincia del Santa protestaron por inacción del Gobierno Regional de Áncash tras contaminación del río Santa con metales pesados.

En diálogo con un equipo de Exitosa Chimbote, el presidente de la Junta de Usuarios Irchim, Línder Mauricio Diestra, mencionó que solo se han realizado análisis del agua de instituciones, más no hubo acciones tras la contaminación ambiental.

"Mi pueblo, el sector agrario y ciudadanos de Chimbote están en pie de lucha. Todos hacen análisis de agua pero nadie toma acciones. Nuestro recurso hídrico es el río Santa pero no podemos usarla porque no sabemos a qué grado está contaminada. El Gore Áncash nos dicen no hay presupuesto , ellos tiene más de 2 mil millones de soles. Deben tomar acciones y exigir un plan de control a la minera Málaga por la contaminación ambiental. Son 33 mil hectáreas que se verían afectadas sino utilizamos las aguas, nuestros cultivos se van a perder", dijo consternado Mauricio Diestra.