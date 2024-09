Incendios forestales en Nuevo Chimbote: Bomberos piden equipos para controlar siniestros

Los bomberos de la compañía N-107 "Ismael Pomar Iturrino" están pidiendo a las autoridades de turno equipos y herramientas para controlar incendios forestales.

En diálogo Exitosa Chimbote, el Brigadier de la Compañía de Bomberos zona costa, Roberto Vargas Ríos, mencionó que actualmente los 40 voluntarios no podrían sofocar un incendio forestal por falta de insumos.

"Lamentablemente no tenemos ayuda de las autoridades locales. El comité de apoyo hizo una rifa para comprar cascos y botas pero la ayuda no llega a todos los bomberos. Nosotros atendemos emergencias forestales pero no contamos con las herramientas necesarias ni con el equipo de protección personal. Los que tenemos fueron donados por empresas desde hace muchos años; sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha ido deteriorando", dijo Vargas Ríos.