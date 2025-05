Arzobispo de Trujillo lamenta tragedia en Pataz y afirma que urgen acciones: "Por favor, no podemos seguir así"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el monseñor Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo, lamentó la tragedia en Pataz tras el reporte de al menos 13 trabajadores de la empresa R&R que fueron secuestrados el pasado 26 de abril. El administrador apostólico de Jaén pide al Gobierno tomar acciones urgentes para combatir la delincuencia y criminalidad en el país.

Durante el diálogo con la conductora de 'Exitosa te Escucha', el monseñor Alfredo Vizcarra aprovechó en mandar sus sentidas condolencias a la familia de los trabajadores en Pataz, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el día de ayer, domingo 4 de mayo. Seguidamente, mostró su indignación ante los altos índices de inseguridad y violencia en la provincia por "una ausencia del Estado".

En ese marco, le recordó al gobierno de Dina Boluarte que deberían tomar medidas inmediatas para combatir estos casos y velar por el bienestar de la ciudadanía, y que nadie tenga miedo de salir a las calles pensando que serán nuevas víctimas de la criminalidad.

Asimismo, cuestionó que se realicen leyes que "cubran actividades que son ilegales donde se va desarrollando estos crímenes en torno a ellos", sin tomar en cuenta que podrían "hacer daño a las personas y a la naturaleza".

"Necesitamos alguien que se haga responsable de estas cosas. (...) Mis palabras es exigir, implorar, rogar, ya no sé, porque necesitamos que haya acción por parte de las autoridades sobre estos problemas. Si depende de las leyes aprobadas por partidos, pues que piensen en el daño tremendo que se está haciendo y que por favor no podemos seguir en esta situación. Lo de Pataz es simbólico sobre algo que está sucediendo no solo aquí, sino más allá", expresó.