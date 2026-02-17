Bus con 40 pasajeros quedó varado en variante Uchumayo: Bomberos y PNP realizaron rescate en balsas inflables

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de la empresa 'Arequipa' quedó varado en plena vía de evitamiento debido a las intensas lluvias que generaron una inundación en la variante de Uchumayo. Según se conoció, en el vehículo se encontraban al menos 40 pasajeros, los cuales vivieron momentos tensos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por un conocido medio de comunicación, el hecho ocurrió durante la noche del último lunes 16 de febrero, exactamente en la variante de Uchumayo. Según se conoció, dicha zona quedó inundada debido a las fuertes lluvias que, en otras zonas dañaron las vías.

Es así que, todo ocurrió cuando, el bus que salió rumbo a Tacna, aproximadamente a las 11:30 pm, intentó cruzar el tramo que se encontraba inundado. A pesar de su lucha por querer pasar dicho obstáculo, el vehículo en el que iban 40 personas a bordo, quedó atrapado debido al nivel del agua.

Las imágenes obtenidas por Canal N, evidencian que la acumulación de agua en la vía que se encuentra debajo del nivel normal de la pista, generando que cuando se presentan lluvias intensas, el agua se concentre llegando a un nivel de altura considerable.

PNP realizó rescate de pasajeros

Cabe mencionar que, al observar la situación, los pasajeros vivieron momentos de angustia. Al momento de tomar conocimiento sobre el hecho y determinar que el agua superó el metro con sesenta centímetros de altura, se hicieron presente personal de los bomberos, así como de la Policía Nacional del Perú (PNP); ello con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes.

En tal sentido, las autoridades realizaron el rescate de los pasajeros utilizando balsas inflables. Según se pudo visualizar, las ventanas del primer piso del bus quedaron cubiertas de agua y lodo, por lo que los pasajeros se mantuvieron en el segundo piso. Fue ahí donde los evacuaron por el techo, a través de agujeros de ventilación, usados como salidas de emergencia.

Como se recuerda, el último lunes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 24 regiones del Perú durante 24 horas. De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 047, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del martes 17 de febrero; Arequipa se encuentra entre las regiones en las que se presentarán dichas lluvias.

Es así como, las fuertes lluvias registradas durante horas de la tarde - noche en Arequipa, generaron que el agua se acumule en la variante de Uchumayo. A raíz de ello, un bus interprovincial quedó varado.