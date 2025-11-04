¡Atención!: Senamhi emite alerta naranja en 24 provincias por fuertes precipitaciones en la sierra

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que xxx provincias del Perú se encuentran con alerta naranja por fuertes precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Alerta naranja por fuertes precipitaciones

El aviso N°394 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) advierte que se prevén precipitaciones tipo nieve, granizo, aguanieve y lluvia durante una vigencia de 71 horas a partir del miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre.

Las provincias afectadas por tales fenómenos meteorológicos afectará, principalmente, a la sierra del Perú. Se espera granizo a partir de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central. Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Se informó el incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. Además, se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte.

Alerta naranja por precipitaciones en la sierra

Para el día jueves 6 de noviembre se estima el nivel de peligro naranja para 24 provincias en la sierra peruana. Entre ellas, el departamento de Ancash cuenta con 12 zonas posiblemente afectadas por la alerta naranja, siendo la jurisdicción con mayor alarma. Seguido por Cajamarca con 8 provincias con fenómenos meteorológicos peligrosos. Por su parte, en La Libertad, se cuentan con 4 provincias con riesgo de altas precipitaciones.

Ya para el viernes 7 de noviembre, último día del aviso, se esperan acumulados entre los 12 a 20 mm/día en la sierra norte y valores entre 10 a 15 mm/día en la sierra centro. En este día la alerta solo transita por el nivel amarillo.

Sin embargo, se recomienda mantenerse pendiente de las alertas propagadas por el Senamhi. Es importante considerar que si se realiza actividades al aire libre estas pueden estar propensas a casos de mal tiempo.

Huaicos en Huánuco y otras zonas

A pesar de que Huánuco no se encuentra dentro de la alerta meteorológica naranja para los próximos días, se reportó la activación de quebrada en la zona de Huachipa, en el distrito de Chinchao, en la provincia de Huánuco. La intensa lluvia ha dejado varados a decenas de vehículos en ambos lados de la carretera Huánuco a Tingo María.

Por su parte Provías Nacional señaló que se encuentra realizando los trabajos de limpieza dejado por el huaico. De esta manera, se espera que el tránsito se habilite. Hasta el momento, no se ha reportado personas heridas por la afectación del huaico.

Senamhi ha advertido que 24 provincias de la sierra del Perú tiene alerta naranja desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre que estará acompañada de precipitaciones tipo nieve, granizo, aguanieve y lluvia.