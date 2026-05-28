Intérprete del huaylarsh bailado por Keiko Fujimori en Huancayo se pronuncia: "Me sentí asaltado"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El episodio de Keiko Fujimori bailando huaylarsh moderno en Huancayo durante su cumpleaños sigue generando repercusiones. Esta vez, el pronunciamiento vino de Joel Romero, intérprete del tema que acompañó la danza, quien expresó su rechazo a que su trabajo sea vinculado con un acto político del fujimorismo.

¿Quién es Joel Romero?

Romero, conocido en el ambiente artístico como "Yoyo", es un percusionista con más de 25 años de trayectoria. Ha llevado el huaylarsh huanca a escenarios internacionales en Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Además, es docente y presidente de una asociación cultural sin fines de lucro desde hace más de una década, y actualmente dirige el grupo Flor León, con amplia participación en concursos y difusión del huaylarsh moderno.

Su reacción al acto de Keiko

El músico declaró sentirse "asaltado" al ver que su interpretación fue utilizada en el contexto de una celebración política. En declaraciones para un medio local de Huancayo, comparó incluso la situación con haber hecho una canción "para que la baile Hitler", mostrando su indignación por el uso electoral de la música.

Para el artista, la candidata y su agrupación política representa "odio, división e impunidad", por lo que reafirmó que no votará por ella.

Aclaraciones sobre la canción

El tema interpretado fue "Prometiste Volver", del compositor Ricardo Huaynates. Romero precisó que no es autor ni compositor, sino intérprete ejecutante en batería y timbales, lo que dio fuerza bailable al tema junto a su agrupación Surandino.

Reconoció que legalmente no le correspondía autorizar el uso, pero aseguró que, de haber tenido potestad, habría impedido que se emplee en campaña política.

Pronunciamiento de 'Yoyo' Romero

Romero se define como antifujimorista y criticó que la danza y la música andina se conviertan en "escenografía electoral" para captar votos. Señaló que las leyes impulsadas por el Congreso con mayoría fujimorista han perjudicado la industria musical y cultural.

Además, rechazó la neutralidad en el arte: "No hay espacio para tibiezas", dijo, recordando que otros grupos como Los Kjarkas respaldaron públicamente a Evo Morales en Bolivia.

Visita de Keiko a Huancayo

El pronunciamiento se suma al debate generado por la visita de Keiko Fujimori a Huancayo el 25 de mayo, donde celebró su cumpleaños vestida con traje típico y bailando huaylarsh en una reunión cerrada con militantes.

Mientras buscaba mostrar cercanía cultural con la región, el rechazo de Romero y las protestas ciudadanas en la Plaza de la Constitución evidencian la polarización que enfrenta su campaña en el centro del país.

La declaración de Joel Romero convierte el episodio de Huancayo en un debate sobre cultura y política. El contraste refleja la tensión entre la estrategia cultural de campaña y la defensa de la identidad artística como patrimonio independiente de intereses electorales.