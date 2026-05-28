Policía captura a José Carlos Magallanes, acusado del feminicidio de joven madre en Marcona

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso de Johana Uribe Calle, la mujer de 37 años hallada sin vida en Marcona tras visitar a su pareja, dio un giro este jueves con la captura de José Carlos Magallanes Magallanes, principal sospechoso del feminicidio.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que destacó la acción de la Policía Nacional del Perú y exigió que la justicia actúe con rapidez para que el crimen no quede impune.

Fue a dar un regalo y terminó asesinada

Johana fue encontrada muerta el 17 de mayo en la vivienda de Magallanes, con signos de estrangulamiento y múltiples hematomas. La necropsia confirmó que falleció por asfixia mecánica y que las lesiones fueron provocadas con un objeto contundente.

El sospechoso escapó del lugar y permaneció prófugo, pese a que ya tenía una requisitoria vigente por tentativa de feminicidio contra otra mujer en 2024.

Sospechoso tenía antecedentes de violencia

Magallanes, de 29 años, registra denuncias por violencia física y psicológica contra varias mujeres entre 2018 y 2025. En 2024 fue acusado de golpear y estrangular a una expareja, además de intentar extorsionarla con videos íntimos. Pese a ello, trabajaba como obrero en Marcona, lo que generó críticas hacia las autoridades por no haber ejecutado antes la orden de captura.

La captura y el anuncio oficial

El MIMP informó finalemnete que la PNP logró detener a Magallanes bajo una orden de detención preliminar de siete días. A través del Programa Nacional Warmi Ñan, se está impulsando el proceso de investigación y brindando acompañamiento a la familia de Johana.

En su comunicado, el organismo encargado subrayó que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y debe ser castigado con severidad.

#Ica | La @PoliciaPeru capturó a José Carlos Magallanes Magallanes, presunto feminicida de una mujer en Marcona, quien tenía una orden de detención preliminar por siete días. El MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, viene impulsando las diligencias de investigación y... pic.twitter.com/YMb1dgchjo — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 29, 2026

La familia de Johana exige justicia y la máxima sanción para el responsable, exhortando que el caso no quede en la impunidad. Vecinos de Marcona también se manifestaron, denunciando un posible encubrimiento previo y reclamando mayor eficacia en la protección de mujeres en riesgo.

La captura de José Carlos Magallanes representa un paso clave en la búsqueda de justicia para Johana Uribe Calle. El caso expone la urgencia de reforzar los mecanismos de protección y de ejecutar con prontitud las órdenes judiciales contra agresores reincidentes.

Con el acompañamiento del MIMP y la presión ciudadana, se espera que el proceso avance con celeridad y que este feminicidio se convierta en un precedente para endurecer las sanciones contra la violencia de género en el país.