Puerto Maldonado: niño de 10 años es señalado por incendiar motocicleta en plena madrugada

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Puerto Maldonado, un niño de aproximadamente 10 años ha sido señalado como el presunto responsable de incendiar una motocicleta durante la madrugada de este miércoles, a la altura de la tercera cuadra del Jr. Arequipa, en el centro de la ciudad. El vehículo quedó prácticamente inservible tras el siniestro.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial. Tampoco se ha confirmado la identidad del propietario del vehículo ni si el menor —identificado por testigos como "Luisito"— ha sido ubicado. Se presume que el niño se dedica a la venta ambulatoria de caramelos hasta altas horas de la noche.

Sospechas sobre encargo

Aunque los motivos del incendio aún no han sido esclarecidos, no se descarta que el menor haya actuado por encargo de un adulto. Una de las hipótesis que circula entre los vecinos es que el hecho estaría vinculado a una disputa sentimental: la motocicleta habría pertenecido a una de las partes en conflicto, y el niño habría sido enviado a ejecutar la acción.

Cámara de seguridad captó el momento en el que el menor genera el fuego por debajo de la moto y sale huyendo de la escena.

El caso ha generado preocupación por la exposición de menores a situaciones de riesgo y violencia, especialmente en contextos de trabajo informal nocturno. La presencia de niños en las calles durante la madrugada, sin supervisión adulta, plantea interrogantes sobre su entorno familiar y la ausencia de mecanismos de protección.

Otro caso similar en junio

Este no es el primer incidente de este tipo en la ciudad. En junio de este año, otro menor fue captado por cámaras de seguridad prendiendo fuego a una motocicleta estacionada frente a una vivienda en el pasaje Las Flores de la UPIS Bernedo Paz, en el sector Pampa Hermosa.

En esa ocasión, los vecinos lograron sofocar las llamas con agua y tierra. El menor, según testimonios, ya había causado daños materiales en la zona.

Aunque los casos de menores involucrados en incendios de vehículos no son frecuentes, su repetición en un mismo distrito enciende alertas sobre la necesidad de reforzar la protección infantil y la vigilancia comunitaria. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar si hay adultos detrás de estas acciones, para evitar que los niños sean instrumentalizados en actos delictivos.