Banda de 'tenderos' es captada robando ropa en un local de Barranca utilizando a un bebé de distracción

Indignación ha causado en Barranca el conocimiento de que unos 'tenderos' robaba ropa en un local comercial utilizando a un bebé como distracción. La banda estaría compuesta por dos mujeres y dos hombres, según las imágenes de una cámara de seguridad.

Cámara captó el momento del robo

En la tienda ubicada en la cuadra 3 del jirón Arequipa, las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que dos señoras ingresan, aparentemente interesadas en alguna de las prendas que estaban colgadas. Una de ellas, portaba en brazos a un infante, cubierto por una colcha de gran tamaño.

Al mismo momento, ingresan dos sujetos, cómplices de las mujeres, y que tenían la intención de distraer a la encargada. Mientras le consultan por algún conjunto, la que está con las manos libres le va alcanzando diversos atuendos que esconde dentro del cobertor, sin ser captadas por otros clientes presentes.

Una vez cumplido el cometido, las dos féminas se retiran del establecimiento sin levantar sospechas. Los presuntos implicados siguen conversando con la encargada, con el fin de que no se dé cuenta de que faltan prendas en los colgadores, lo que no termina de notar.

Tras revisar las imágenes, los propietarios del local dieron aviso a las autoridades, que esperan que la nitidez de las grabaciones ayude a detener a esta banda de tenderos. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya recopiló las evidencias para dar con los responsables.

Modalidad que se hace popular

No es la primera vez que se registra un caso similar en diversos puntos del Perú. En marzo de este año, unas mujeres también se valieron de un bebé para cometer sus robos. En Huancayo, lograron sustraer ropa, sartenes y ollas en varios comercios locales. Sin embargo, fueron detenidas gracias a la identificación en video.

En Lima se han visto casos más sofisticados. Los 'tenderos' utilizan los coches de los infantes para ingresar a supermercados. Una vez dentro, llenan el compartimiento donde debería estar el niño de diversos productos. Una vez lleno, se retiran sin levantar sospechas, ignorando que las cámaras ya han registrado cada uno de sus movimientos.

De esta forma, los 'tenderos' siguen siendo un problema para los comercios. Esta vez, en Barranca se captó a una banda que utilizaba a un bebé para robar diversos tipos de ropa de un local comercial. El menor era utilizado como distracción y para guardas las prendas que eran tomadas de los colgadores.