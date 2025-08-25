Mascota de periodista evita que explosivo detone en su vivienda en Huaral

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Huaral, un nuevo atentado contra la libertad de prensa pudo convertirse en tragedia. La vivienda del periodista Alberto Mesías Zárate fue blanco de un ataque con explosivos la tarde del último domingo. No obstante, el suceso no pasó a mayores, debido a que la mascota de su hogar, una perrita llamada "Manchis", detectó el artefacto y logró apagarlo.

Momento del atentado

Según las imágenes de la cámara de seguridad, un sujeto encapuchado se acercó hasta la casa del periodista ubicada en la calle Angamos, en el centro de Huaral. Tras introducir la mano entre las rejas del domicilio, encendió un cartucho explosivo similar a la dinamita.

La mascota del comunicador, al percatarse del desconocido, ladró consecutivamente para alertar a su familia. Pese a ello, el criminal decidió por lanzar el objeto explosivo hacia el interior del domicilio.

Sin embargo, Manchis se acercó al artefacto y tras unos segundos de olfatearlo logró apagar la mecha de manera inesperada. Gracias a la acción de la mascota, el explosivo quedó inactivo, logrando que la familia del hogar resultara ilesa ante el atentado.

La rápida y eficaz reacción de la mascota fue importante para salvaguardar la vida de Mesías Zárate y su familia. Al manipular con el hocico el explosivo logró apagar la mecha. Esta acción impidió que el artefacto detonara y causara graves daños como víctimas mortales por la explosión.

Denuncia del atentado

Luego de lo ocurrido, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y verificaron que el artefacto se trataría de una dinamita que habría quedado inactiva gracias al accionar de Manchis.

El objeto explosivo fue retirado de la zona de manera segura sin dejar víctimas mortales, ni daños materiales. Asimismo, elaboraron un acta en la que quedó registrada la evidencia. En ese sentido, la denuncia del comunicador fue formalizada en la comisaría del sector.

A pesar del intento de homicidio contra él y su familia informó que no había sido blanco de amenazas previas. Sin embargo, el periodista confirmó que este ataque se dio luego que, a través de su portal informativo denunciara la existencia de una presunta red de tráfico de terrenos en Huaral.

Solidaridad parte de la ANP

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), se pronunció tras el atentado por medio de sus redes sociales expresando su solidaridad con Mesías Zárate. Asimismo, indican que el ataque representa un grave riesgo para la libertad de prensa en el país.

La ANP pide que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público desarrollen de forma rápida las investigaciones y diligencias correspondientes que permitan identificar a los responsables del atentado con explosivo que la mascota del comunicador pudo evitar.