Cusco: trenes de Inca Rail y Perú Rail retoman operaciones tras brutal choque en Machu Picchu

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el distrito de Cusco, los trenes que conectan hacia Machu Picchu han retomado su servicio normal tras el choque frontal registrado en la vía férrea de Qorihuayrachina-Pampacahua, kilómetro 82 de la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu. La emergencia, ocurrida el 30 de diciembre, dejó más de medio centenar de heridos y generó caos entre cientos de turistas varados en Aguas Calientes.

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, encargada del caso, informó que durante la madrugada se dispuso el retiro de las unidades chocadas, lo que permitió restablecer el tránsito ferroviario. Con ello, se normalizó el traslado de visitantes hacia Ollantaytambo y otras zonas, luego de que hasta ayer muchos turistas no pudieran cumplir sus actividades planificadas ni regresar a sus países.

Detenciones tras la tragedia

En declaraciones a Exitosa, durante la visita del viceministro de Turismo José Jerí a la zona, el general de la Región Cusco, Julio Becerra, confirmó que al menos cuatro personas han sido detenidas. Se trata de trabajadores vinculados a Peru Rail e Inca Rail, quienes serían los maquinistas y presuntos responsables del accidente.

La Fiscalía ha iniciado diligencias para determinar las responsabilidades administrativas y penales, mientras que el Ejecutivo anunció investigaciones contra las empresas concesionarias por la falta de planes de contingencia y apoyo a los pasajeros afectados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu informa que desde la madrugada de hoy se liberó la vía en el sector Pampacahua (kilómetro 94+200 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu), en Cusco, donde ocurrió el choque de dos trenes de pasajeros... pic.twitter.com/Vq020f6qb5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 31, 2025

Impacto en el turismo

El accidente generó gran preocupación en el sector turístico, ya que es uno de los destinos más visitados del país. La paralización del servicio ferroviario afectó a más de un centenar de turistas, incluyendo familias con niños y personas con vuelos internacionales programados.

El Ministerio de Cultura ofreció facilidades para reprogramar o reembolsar boletos de ingreso a la ciudadela inca, mientras que el Ministerio de Salud desplegó brigadistas y ambulancias para atender a los heridos.

Con el restablecimiento del servicio ferroviario, Cusco busca retomar la normalidad tras la tragedia. Sin embargo, las investigaciones continúan y las detenciones de los presuntos responsables marcan el inicio de un proceso que deberá esclarecer las causas del accidente y garantizar mayor seguridad en una ruta vital para el turismo internacional.