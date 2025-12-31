Tragedia en Cusco: Gobernador de Cusco denuncia que empresas demoraron en entregar relación de pasajeros

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, denunció que PeruRail e Inca Rail entregaron la lista de pasajeros al Gobierno con mucha demora tras el accidente registrado en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu.

Balance de reunión con el presidente

En entrevista con Jesús Verde para Hablemos Claro, el gobernador brindó detalles de la reunión que sostuvo con el presidente José Jerí en su visita a Cusco por el accidente ferroviario.

"Lo primero, tener una estrategia en el corto plazo que era ver que todos los accidentados tengan la atención correspondiente, ir a verificarlo; ver que se reestablezca el transporte, sobre todo para los que estaban varados superando esta problemática; que efectivamente se encarguen los ministerios para que puedan dar con la responsabilidad y los responsables de este accidente", indicó.

Además, sostuvo que lo sucedido es parte de un problema que no viene a raíz del accidente, si no desde hace mucho tiempo y recordó su propuesta de crear la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado de Urubamba.

"Es de oposición de aquellos que han causado este accidente, aquellas empresas que tienen un beneficio directo con Machu Picchu y que teníamos que llegar a este corolario para ver una muerte", aseguró.

Descoordinaciones tras accidente

Asimismo, Salcedo denunció una serie de irregularidades por parte de empresas médicas y las implicadas en el accidente que generaron una descoordinación en perjuicio de las víctimas.

"Las empresas manejan un hermetismo tal, que ellos son los que definen a quien llaman, cómo se comunican, a tal punto que el propio Ministerio de [Comercio Exterior y] Turismo es a más de las 10 de la noche que recién les han dado la relación de pasajeros que se tenía en ambos vagones y nosotros, literal, tenemos que estar rogando", afirmó.

Para el líder del Cusco, las empresas privadas tienen más peso político y capacidad de decisión en los ministerios que se relacionan con Machu Picchu, por ello agregó que "estamos capturados por estos grandes poderes". En ese sentido hizo un llamado a la ciudadanía a votar de manera consiente para que nuestro próximo presidente de solución a estos problemas.

"Este es momento en que el Perú sepa quién es el dueño, quién administra, quienes lo concesionaron y qué tipo de servicio y con la plata de quién hacen campaña o se hicieron ricos. Este es el momento de desenmascarar", señaló.

Señaló su preocupación por la afectación de esta clase de sucesos en la ciudadela inca hacia el extranjero y potenciales turistas, pues podría afectar económicamente a muchas familias.

