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Caos por traslado

Caos tras salida del estadio: feriantes ocupan calles y desatan conflicto vecinal en Alto de la Alianza

La salida de los comerciantes del estadio Héroes del Alto de la Alianza, ex Maracaná, encendió un nuevo conflicto en el distrito Alto de la Alianza, luego de que cientos de vendedores se instalaran en las calles del jirón La Unión consideradas zonas rígidas tras abandonar el recinto deportivo.

Comerciantes ocupan calles.
Comerciantes ocupan calles. Composición Exitosa.

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 31/03/2026

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El estadio fue habilitado en 2020 como espacio provisional para comerciantes durante el COVID-19, con la finalidad de retirar la venta de la vía pública, sin embargo, la cantidad de feriantes creció de forma descontrolada, pasando de centenares a casi mil.

Retiro anticipado del estadio

El cronograma oficial fijó el domingo 29 de marzo como fecha límite para retirar mercadería y estructuras del estadio. Ante el temor de congestión vehicular y peatonal, varios comerciantes iniciaron el traslado días antes, utilizando motocargas y vehículos livianos para movilizar sus productos.

De manera extraoficial, se informó que la reubicación se realizaría en zonas cercanas a la salida Tarata, ocupando espacios donde los fines de semana funciona la feria conocida como "La Cachina", especialmente en la calle Canadá y sectores colindantes como Juan Velasco Alvarado.

Ocupación de zonas rígidas

Aunque se dispuso que los vendedores se instalen en la calle Canadá, otros se extendieron por el jirón La Unión y otras vías como Venezuela, Haití y sectores cercanos al terminal Collasuyo. La presencia de puestos de venta en dichos lugares ha generado malestar entre los residentes.

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En el jirón La Unión, varias viviendas fueron afectadas por la ocupación de la vía pública, lo que ha alterado la circulación y la convivencia vecinal.

Reacción de los vecinos

Habitantes del P.J. La Esperanza expresaron su rechazo ante la instalación de feriantes frente a sus viviendas. Como medida de protesta, algunos vecinos arrojaron agua en la calle para evitar que los comerciantes coloquen sus puestos en las fachadas de sus casas.

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Los reclamos también incluyen problemas de seguridad y estacionamiento. Un residente señaló que, al no poder guardar su vehículo cerca de su vivienda, lo dejó a varias cuadras y posteriormente fue víctima de robo. Otros insistieron en que los vendedores deben trasladarse a la avenida Canadá, tal como se dispuso inicialmente.

Sin acuerdo hasta el cierre

Hasta el cierre de esta nota no se había alcanzado un acuerdo entre los vecinos y los comerciantes. Mientras los pobladores exigen el retiro inmediato de las zonas rígidas, algunos vendedores aseguran que continuarán instalándose los lunes y martes.

En paralelo, los vecinos anunciaron reuniones para definir medidas frente a una situación que mantiene la tensión social y evidencia la falta de consenso en el proceso de reubicación.

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