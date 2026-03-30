Alerta en Ayacucho: Nuevo desborde de río Sankirhuato inunda viviendas del distrito Ayna San Francisco

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo desborde del río Sankirhuato ha afectado seriamente a los pobladores del distrito de Ayna San Francisco, en la región de Ayacucho. Según se pudo observar, cientos de viviendas han quedaron inundadas, por lo que la población pide, una vez más, ayuda del Estado peruano.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por un conocido medio de comunicación, el desastre natural se reportó en horas de la madrugada de este lunes 30 de marzo, exactamente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Vecinos fueron alertados mientras descansaban para un nuevo día.

Sin embargo, se dieron con la lamentable sorpresa de que, nuevamente el rio Sankirhuato se desbordó e inundó varias viviendas; ello debido a que se presentó una crecida del caudal de dicho río tras intensas lluvias reportadas durante los últimos días en la zona.

Tanto las viviendas como las calles principales del distrito de Ayna San Francisco presentaron gran cantidad de lodo y piedras pequeñas, las cuales ingresaron a cientos de hogares. Esta ocasión, los vehículos particulares y públicos no se vieron afectados debido a que se encontraban a buen recaudo.

Pobladores se mantienen alerta

Es así que, la quebrada se activó y continúa afectando las vías de dicha localidad. Por su parte, los pobladores, al observar el hecho, procedieron a abandonar los primeros pisos de sus viviendas y subir a los pisos posteriores; ello con la finalidad de evitar ser arrastrados por el huaico.

De tal modo, estos mantienen un estado de alerta, en el marco de este fenómeno natural que, ya se había presentado el pasado viernes 6 de marzo. En esa primera ocasión, piedras de gran tamaño se arrastraron hacia varias casas y personas resultados heridas.

Maquinaria remueve escombros

Por su parte, las autoridades municipales dispusieron el despliegue de maquinaria pesada con la finalidad de remover los escombros. Además, se observó los propios vecinos del distrito de Ayna limpiar, en lo posible, sus viviendas.

Cabe mencionar que, en el caso de los centros de estudio, algunas se han visto afectadas, por lo que las clases presenciales se han suspendido en su mayoría; ello para evitar que la integridad de los estudiantes de vea afectada.

En conclusión, las intensas precipitaciones generaron que el caudal del río Sankirhuato se desborde, reportándose inundaciones que afectaron a viviendas del distrito de Ayna San Francisco, en Ayacucho.