Rondas campesinas 'castigan' con latigazos a subprefecto por recibir a Keiko Fujimori en acto proselitista

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un episodio de tensión política e inesperado se vivió en la provincia de Melgar, Puno, donde las rondas campesinas de Macarí castigaron a nada más y nada menos que al subprefecto Fredy Condori Yucra por haber participado en un acto proselitista junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

El hecho, registrado en video y difundido a través de diversos medios locales, muestra a la autoridad siendo increpada en plena plaza de armas en presencia de varios ciudadanos.

La líder de la ronda, con látigo en mano, reprochó a Condori por acompañar a Fujimori en un fundo privado durante su visita a la región. El malestar se centró en que, durante las protestas de 2022 y 2023 en Juliaca, el fujimorismo habría respaldado la represión policial que se denunciaba, en paralelo a la entonces presidenta Dina Boluarte, lo que dejó heridas abiertas en la población.

Un fuerte 'castigo'

En medio de la plaza, Condori fue obligado a realizar ejercicios como las tradicionales "ranas" y flexiones, mientras recibía algunos latigazos en la espalda por parte de la líder, quien increpó la dirigente, antes de pedirle que abandonara el lugar.

"No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que usted está en su conciencia"

Subprefecto se mostró cercano con la candidata presidencial en su visita a la región.

La polémica en redes

Las críticas contra el subprefecto se intensificaron luego de Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales, publicara las fotografías y videos junto a periodistas que cubrían su llegada, incluido el funcionario.

Las imágenes se viralizaron y generaron reacciones críticas de usuarios que cuestionaron su imparcialidad como representante del Ejecutivo en medio de la campaña electoral a tan pocos días de las Elecciones Generales 2026.

Cabe señalar que Condori fue designado durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que reavivó el debate sobre el rol de los subprefectos y su relación con las comunidades. Para los ronderos, su presencia en un acto político contradice la neutralidad que debería mantener una autoridad local.

El castigo aplicado por las rondas campesinas de Macarí a Fredy Condori Yucra refleja la desconfianza que aún persiste en sectores de Puno hacia el fujimorismo y hacia las autoridades vinculadas al Ejecutivo. El episodio, más allá de lo anecdótico, expone la tensión entre representación estatal y legitimidad comunitaria, en un contexto donde la memoria de la represión aún pesa en la región.