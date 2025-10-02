Pataz: Gobierno prorroga estado de emergencia para seguir combatiendo la minería ilegal y otros delitos

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario, el estado de emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, con el objetivo de hacerle frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas.

A través del Decreto Supremo N.º 122-2025-PCM, publicado este jueves 2 de octubre, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

Continúan las restricciones en Pataz

De acuerdo con el dispositivo publicado en el diario oficial, continúa la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. Cabe señalar que, la medida adoptada por el Ejecutivo tendrá vigencia del lunes 6 de octubre al 6 diciembre.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Asimismo, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Es importante precisar que, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas seguirá asumiendo el Comando Unificado en la provincia de Pataz, La Libertad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1136.

Por su parte, el Ministerio de Defensa articulará y gestionará, a favor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la PNP las medidas que sean requeridas con el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, SUNAT, SUCAMEC, SUTRAN. Así como, con el Gobierno Regional de La Libertad, los Gobiernos locales y otras entidades; para que, en el marco de sus respectivas competencias, coadyuven para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo.

Cabe señalar que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, los titulares de los ministerios de Defensa e Interior, presentarán un informe detallado de las acciones realizadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos.

Finalmente, decreto supremo es refrendado por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro del Interior, Carlos Malaver y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.