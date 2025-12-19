SJM: Delincuentes disparan contra vivienda de familiares de regidora en Pamplona Alta

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una noche que parecía tranquila terminó en susto grande en SJM. Delincuentes dispararon contra la vivienda de familiares de una regidora en Pamplona Alta, generando pánico entre los vecinos y dejando claras huellas del ataque en la puerta del inmueble.

El hecho ocurrió la noche del jueves 18 de diciembre en San Juan de Miraflores, específicamente en la zona de Pamplona Alta, sector Los Laureles.

Delincuentes armados atacaron a balazos la vivienda donde viven los abuelos de la regidora Andrea Isabel Huamani Anancusi, adultos mayores que nada tienen que ver con actividades ilícitas.

Según se conoció, los disparos impactaron directamente contra la puerta del inmueble. En el lugar quedaron al menos tres marcas de bala cerca de la chapa y otro impacto visible, evidencias claras del atentado que alarmó a toda la cuadra.

Vecinos de la zona salieron alarmados tras escuchar los disparos y dieron aviso inmediato a la Policía, mientras los familiares intentaban entender qué había pasado.

Delincuentes buscaban a otra persona

De acuerdo a lo relatado por la propia regidora, todo habría sido producto de una confusión. Los delincuentes llegaron preguntando por una persona llamada Isaac, asegurando que en esa vivienda se jugaban cartas.

Incluso, según el testimonio, los sujetos doblaron el plástico que cubre una ventana para mirar dentro del domicilio y verificar si la persona que buscaban estaba ahí. Sin embargo, en esa casa no vive nadie con ese nombre ni se realizan juegos de cartas.

Sobre lo ocurrido, la regidora explicó: "Al parecer, según manifiestan los vecinos, se trataría de una equivocación, porque han estado buscando a una persona llamada Isaac y un lugar donde juegan cartas, y en el domicilio de mi abuelo no se juegan cartas ni tampoco hay una persona que se llame Isaac".

Amigo de regidora resultó agredido

El momento más tenso se dio cuando la regidora regresaba de hacer compras navideñas junto a un amigo. Él llegó unos minutos antes al inmueble y fue interceptado por los delincuentes.

Los sujetos armados lo golpearon, le robaron su celular y billetera, lo arrastraron por el suelo y lo agredieron con un cachazo, dejándole el rostro completamente raspado.

La propia regidora contó lo ocurrido: "Lo agarraron a él y robaron todo su celular, su billetera. Ahí le tiraron un cachazo y lo arrastraron".

El herido fue trasladado primero a una posta médica y luego acudió a realizar la denuncia correspondiente ante la Policía.

Regidora dice que no hubo extorsión previa

Andrea Isabel Huamani Anancusi fue clara al señalar que nunca recibió amenazas ni mensajes extorsivos, descartando que el ataque esté relacionado con su cargo público. Ante la consulta, respondió: "No, nunca he sufrido nada, ni un mensaje, ni una llamada."

Por ahora, la principal hipótesis es que los delincuentes se equivocaron de vivienda, aunque el temor persiste entre los vecinos de Pamplona Alta.

El ataque ocurrido en SJM, donde delincuentes dispararon contra la vivienda de familiares de una regidora en Pamplona Alta, dejó daños materiales y una persona agredida, pero ninguna víctima mortal. La Policía continúa con las investigaciones.