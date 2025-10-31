Detectan intento de fraude en examen de conocimientos para obtener licencia de conducir en Tacna

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Tacna detectó un intento de fraude durante el examen de conocimientos que deben rendir los postulantes para obtener su licencia de conducir. El hecho encendió las alertas sobre la necesidad de reforzar los controles de seguridad vial en los procesos de evaluación.

El director regional, Alejandro Alfonso Valdivia Gutiérrez, informó que el personal encargado del examen notó comportamientos sospechosos en dos varones, quienes fueron revisados antes del ingreso. Sin embargo, al ser abordados nuevamente, se descubrió que uno de ellos tenía adherido al cuerpo un teléfono celular con cámara, mientras que el otro portaba un lapicero electrónico con micrófono y auricular. Estos dispositivos les habrían permitido recibir asistencia externa durante la prueba.

"Se detectó que estas personas tenían adherido al cuerpo un equipo celular con cámara y un lapicero electrónico con micrófono. Obviamente, esto con la finalidad de que realicen la evaluación con asistencia externa", declaró Valdivia Gutiérrez.

Descuido y denuncia policial

Tras la detección, el personal de la DRTC intervino a los implicados. Uno de ellos logró escapar aprovechando un descuido, mientras que el otro fue retenido hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a registrar los equipos y levantar la denuncia correspondiente.

El director regional precisó que el segundo individuo ya fue identificado gracias al sistema biométrico y a las cámaras de seguridad del recinto. Su documento nacional de identidad y los equipos electrónicos quedaron como evidencia en poder de las autoridades.

Sanciones e inhabilitación permanente

Valdivia explicó que, administrativamente, ambos postulantes serán reportados a la Superintendencia de Transporte Terrestre para ser inhabilitados de por vida en la obtención de la licencia de conducir. Además, el caso será derivado al Ministerio Público, pues los hechos podrían constituir un delito penal.

"Estos señores serán inhabilitados de por vida para obtener la licencia de conducir, y el Ministerio Público determinará las acciones legales correspondientes", aseguró el funcionario.

Refuerzo de la seguridad vial

A raíz del suceso, la DRTC implementará nuevas medidas para reforzar la seguridad vial en sus procesos. Entre ellas, se dispondrá la presencia de personal masculino y femenino en los controles, revisiones más exhaustivas y la prohibición de ingresar con cualquier objeto que pueda ocultar dispositivos electrónicos, incluidos lapiceros o casacas. El director señaló que, pese a los esfuerzos, siempre existen intentos de vulnerar los sistemas.

El incidente servirá como precedente para evitar futuros casos y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de evaluación. De esta manera, la DRTC espera que el examen de conocimientos, la seguridad vial y la licencia de conducir sigan siendo pilares fundamentales en la construcción de un tránsito más seguro y responsable en la región.

