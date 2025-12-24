FPF tiene deuda con Melgar por derechos de TV de 1190 desde 2023, afirma Bettocchi: "No nos paga"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En entrevista con Exitosa, el administrador de FBC Melgar de Arequipa, Ricardo Bettocchi, indicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no les paga, desde 2023, por los derechos de televisión de 1190 Sports. "Somos los únicos a los que no les paga como club", expresó.

Advirtieron sobre el fracaso del modelo

De acuerdo al dirigente del cuadro arequipeño, advirtieron antes de que entre en funcionamiento que el sistema que planteó la FPF tras firmar un acuerdo con la empresa global de derechos televisivos no iba a funcionar. Al final, las consecuencias terminaron siendo perjudiciales para el 'dominó'.

"Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos siendo el modelo que se estaba presentando, tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque claramente el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar", sostuvo Bettocchi.

Antes de que la gestión de Agustín Lozano aceptara el acuerdo con 1190, era la empresa televisora la que tomaba la responsabilidad de los pagos y no como ahora, en el que los clubes pasan a tener el 100 % de riesgos. Considera también que de tratarse de otro equipo, la posición de la FPF sería distinta.

"El club firmaba un documento, le pagaban y asumía el riesgo la televisora, como tiene que ser, porque nosotros no somos especialistas en TV, estamos dedicados al fútbol. Lo que termina pasando es que la FPF nos obliga a firmar un contrato con esta nueva empresa. Tiene claro que al día de hoy no nos paga desde 2023", expresó.

Torneo peruano volvería a antigua 'casa'

Cuando entró en vigencia el nuevo formato de derechos televisivos, solo dos clubes siguieron con Movistar hasta el final de la presente temporada: Universitario de Deportes y Sport Boys. Sin embargo, con el fin de su vínculo, el canal Gol Perú, por donde se transmitían sus partidos de local, dejará de existir.

Tras esto, el canal L1Max pasará a ser el único que transmita de forma oficial el Torneo Descentralizado, aunque cambiará de plataforma, siendo su antigua 'casa' la que tendría la prioridad, como aliado principal de la empresa de derechos de transmisión.

