Ciudadanía rechaza alza de pasajes en transporte público: Vecinos exigen control de tarifas y respeto al pasaje universitario

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Decenas de ciudadanos de Tacna vivieron una jornada de tensión este lunes 30, marcada por el debate sobre el alza de pasajes en el transporte público. Dirigentes de distintos distritos, tales como Ciudad Nueva y La Yarada, junto a organizaciones sociales y gremios, llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) para exigir soluciones inmediatas ante el incremento de tarifas que afecta a miles de usuarios.

Reclamos por tarifas y maltrato

Durante la reunión desarrollada en el Salón Consistorial, el vocero de Ciudad Nueva, Darío Quispe, expresó el malestar de los vecinos. "Le pedimos, señor alcalde, que tomen medidas. Queremos que los conductores se capaciten. La población pide que la ruta 203 desaparezca porque tratan mal", señaló. Además, planteó una propuesta tarifaria diferenciada: 0.30 céntimos para escolares, 0.40 para universitarios y 0.80 para adultos.

Por su parte, Bryan Yufra, representante del gremio universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, denunció el incumplimiento del pasaje universitario. "No puede exceder el pasaje del adulto. Sin embargo, en los últimos años no se ha respetado", afirmó. Añadió que los estudiantes llegan a pagar hasta un sol en algunos casos.

Exigen fiscalización inmediata

Otro de los reclamos estuvo dirigido a las pintas en los parabrisas de las unidades, donde se ha exhibido la tarifa de S/1.50 como nuevo precio referencial. Los vecinos exigieron que estas sean eliminadas por considerarlas una imposición arbitraria.

Ante ello, el gerente general de la MPT, Jonathan Ríos Morales, anunció medidas concretas. "Se coordinará una mesa de trabajo sectorial en Ciudad Nueva y se convocará a todas las empresas involucradas", indicó. Asimismo, precisó que los inspectores iniciarán acciones contra las pintas en los vehículos.

Autoridades llaman al diálogo

El alcalde provincial, Pascual Guisa Bravo, destacó la importancia de la participación ciudadana en este proceso. "Es necesaria la presencia del pueblo y de entidades como la Defensoría del Pueblo e Indecopi", sostuvo.

Finalmente, se informó que este martes 31 se realizará una reunión con representantes de la ruta 203 para abordar el problema del alza de pasajes en el transporte público de Tacna, en busca de soluciones técnicas y legales que beneficien a la población.