Cusco: Huaico destruye vía férrea Machu Picchu - Hidroeléctrica generando la suspensión de operaciones

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un huaico daño la vía férrea de Machu Picchu pueblo, la ruta afectada es Machu Picchu - Hidroeléctrica, en la zona de Mandor, lo que ha provocado la suspensión de las operaciones.

No afecta ruta Ollantaytambo - Machu Picchu

En diálogo con Exitosa, Miguel Osco, director de Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Cusco, para explicar que en la zona hay un quebrada lo que genera muchos huaicos, además aseguro que el daño no ha sido severo y se está trabajando para que los trenes llegue al pueblo.

"Ahora, prácticamente tenemos una inundación en un tramo de la línea férrea en el mismo sector de Mandor, que no implica un daño severo, es una afectación leve. Ya el ferrocarril Trasandino está haciendo operaciones des muy temprano para poder tener la línea garantizada y que los trenes lleguen a Machu Picchu con total normalidad", indicó.

Asimismo, aprovechó para descartar que lo sucedido afecte la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu y los trenes transitan con normalidad en la zona. La vía fue afectada por un gran arrastre de lodo lo que generó que se suspenda la movilización en el lugar, sin embargo, para aquellos que buscan llegar al pueblo desde la selva, están usando la ruta amazónica.

Coen alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió que hasta el 31 de marzo se prevé activaciones de quebradas en Ayacucho, Cusco y Huancavelica, con un nivel de alerta rojo.

Además, informaron que Apurímac, Arequipa, Junín, Madre de Dios, Puno y Tacna tiene una alerta naranja, que es moderada. Mientras que San Martí tiene un alerta amarilla, mucho más bajo el peligro de activación de quebradas.

Asimismo, hasta el 31 de marzo, se presentarían lluvias intensas, en un nivel naranja, en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Loreto. Regiones como Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali

Las lluvias en Cusco se vienen registrando desde el 29 de marzo, afectando viviendas y cultivos de la comunidad Totora Palcca, distrito Llusco, provincia Chumbivilcas. Es en medio de ello que la vía férrea de Machu Picchu se vio afectada, en la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica.