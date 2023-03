Colapso del sistema de alcantarillado pone en grave emergencia a Chiclayo

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La alcaldesa de Chiclayo Janet Cubas, dijo que la ciudad pasa por una grave emergencia; "no solamente por las lluvias, sino por la desgracia del colapso del sistema de alcantarillado a cargo de Epsel". Así declaró en el programa de Exitosa-Perú que conduce el periodista Nicolás Lúcar.

La autoridad señaló que se han hundido once colectores entre primarios y secundarios, "lo que ha hecho colapsar al alcantarillado de la ciudad, cuyas aguas han ingresado a varias viviendas de diversos sectores; como Túpac Amaru, Remigio Silva, Magisterial, Patazca y otros", añadió Cubas Carranza.

Alcaldesa de Chiclayo solicitó ayuda en programa de Exitosa

La burgomaestra, Janet Cubas, informó de la lamentable situación de su ciudad.

"El nuevo gerente de Epsel-OTASS Jorge Aspíllaga, anunció la llegada de diez hidrojets para la evacuación de aguas, pero de esa cantidad, solo ocho están operativos, lo que quiere decir que 8 máquinas vinieron malogradas. Esta es una desgracia y la calamidad que vivimos, porque hace seis años Epsel fue intervenida por OTASS y hoy se han hundido 11 colectores entre primarios y secundarios", reiteró la alcaldesa de Chiclayo.

Janet Cubas, agregó que por ello hay mortificación en la población, que se siente no atendida y rechaza a sus autoridades. Recordó que hace más de una semana, la jefa del Indeci de Lambayeque, Jennifer Harvey, le dijo que "primero agote sus recursos y luego solicite ayuda al siguiente nivel que corresponde al Gobierno Regional. Pedí motobombas y me asignaron solamente dos, para atender no sólo a Chiclayo sino a otros distritos", manifestó.

El nuevo gerente general de Epsel-Otass, ingeniero Jorge Aspíllaga Valderrama, también dio su versión en el mismo programa de Exitosa Perú. Manifestó que el colapso de desagües se debe por el descuido de las autoridades, "y va desde el año 2016 donde se proyectó el inicio de la ejecución de tres emisores principales; para Chiclayo, Leonardo Ortiz y La Victoria, pero solo se ejecutó en un 60 %.", manifestó el funcionario.

Igualmente, recordó que otro proyecto de 56 millones de soles para cambiar el alcantarillado y las redes de agua potable en todo el casco de Chiclayo, "solo se avanzó un 25 % y quedó en nada, por actos de corrupción en el gobierno municipal del exalcalde Beto Torres".

Dato.-El gerente general de Epsel, respondió que todo se debe al descuido de las autoridades y la corrupción de hace varios años.