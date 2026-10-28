Papa León XIV: Chiclayo habilitará plataforma para asistir a misa en Pimentel desde este 30 de octubre

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno Regional de Lambayeque anunció que este viernes 30 de octubre, se habilitaría una plataforma web para que los fieles se inscriban y puedan asistir a la misa que celebrará el papa León XIV el próximo 13 de noviembre en las pampas de Pimentel.

Chiclayo habilitará plataforma

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, brindó detalles sobre el proceso de registro que se habilitará desde las 10:00 a. m. este viernes 30 de octubre y señaló que los asistentes deberán ingresar sus datos personales para completar la inscripción. Entre la información solicitada figuran el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el teléfono, los nombres y apellidos completos, además de un correo electrónico.

A partir de estos datos, se generará un código QR que permitirá identificar la puerta de ingreso y el sector asignado a cada visitante. Este mecanismo busca organizar el acceso al recinto y facilitar la distribución de los asistentes según el aforo disponible.

"Yo prefiero que esto se dé conjuntamente con la propuesta que se tiene para el día viernes a las 10 de la mañana. Probablemente tengamos ya el portal abierto, donde se van a inscribir con su DNI, teléfono, nombre completo con apellidos, para que finalmente puedan ver el aforo completo", manifestó Pérez.

¿Qué medidas se implementarán en Pimentel?

Como parte de los preparativos para la visita apostólica del sumo pontífice, también se contemplan medidas para facilitar la llegada y permanencia de los asistentes durante las horas previas a la celebración religiosa.

De acuerdo con lo informado, desde el 12 de noviembre se instalarán puntos de carga para celulares que funcionarán con energía solar. Asimismo, se habilitará iluminación en las rutas de acceso para facilitar el desplazamiento de los fieles durante la noche anterior a la misa, prevista para el día siguiente.

Medidas de seguridad

En materia de seguridad y orientación, se contará con el resguardo de efectivos policiales, ronderos y voluntarios inscritos en la diócesis de Chiclayo. Ellos tendrán la labor de asistir a los visitantes, brindarles información que contribuya con el orden durante el desarrollo de la actividad religiosa.

Finalmente, la organización de la misa del papa León XIV representa uno de los principales eventos en la región Lambayeque. Ante la cantidad de personas que se espera congregar en las pampas de Pimentel, las autoridades buscan establecer un sistema de inscripción digital y acceso desde este 30 de octubre, que permita distribuir a los asistentes y facilitar su desplazamiento.