Trujillo: Extorsionadores detonaron artefactos explosivos en centro clínico

Desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un establecimiento de salud de Trujillo, representando el cuatro atentado de gran magnitud registrado en la ciudad de la eterna primavera.

Extorsionadores serían los responsables

Se trata del hospital Inkamay Salud Anticona que se encuentra en la cuadra 25 de la avenida Prolongación Unión de la ciudad y cuenta con diversas especialidades, por lo que una gran parte de pobladores se atiende en el centro médico.

En horas de la madrugada desconocidos colocaron dispositivos explosivos provocando que la fachada del lugar quede totalmente destrozada, pues se observan los vidrios de las mamparas rotos, hasta una figura de Santa Rosa de Lima, que se encontraba en el ingreso fue afectada por la onda expansiva. Cabe señalar que el ataque se ha registrado muy cerca a la comisaría Alcázar, del distrito del Porvenir.

Como resultado del ataque, le establecimiento ha decidido no brindar sus servicios este jueves 30 de octubre, con el fin de salvaguardar la seguridad de los pacientes, personal y visitantes.

"Nuestra prioridad siempre será proteger la integridad y el bienestar de quienes confían en nosotros. Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos su compresión", expresaron en su comunicado.

Además, rechazaron todo acto de violencia y reafirmaron su compromiso con "la paz y la convivencia segura". Asimismo, señalaron que confían en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones del caso para esclarecer lo sucedido.

Comunicado de clínica

Ciudadanos piden más seguridad

Algunos pacientes del establecimiento de salud continuaron llegando al lugar al desconocer lo sucedido y que hoy no se brindará atención. Algunos vecinos que viven por la zona exigieron mayor seguridad ante estos atentados constantes.

"[Pediría] más seguridad, porque imagínate, no estamos libres, no sabemos si llegaremos a casa a la hora que salimos de acá. Es de todos los días, te matan fuera de tu casa, no hay seguridad incluso hasta en el mismo colectivo en el que viajamos, no hay seguridad", señaló una ciudadana.

Es en medio de lo que vendría a ser un cuarto atentado con dispositivos explosivos contra una clínica en Trujillo, que los ciudadanos exigen mayor seguridad en las calles del país.