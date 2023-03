Delincuentes suben precio de cupos y le lanzan 3 dinamitas a inmueble de su víctima en la urbanización Los Cedros

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los atemorizados inquilinos del predio, fueron quienes informaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), de la presencia de explosivos en la fachada de la vivienda, por lo que exigían urgente ayuda.

Ante la emergencia, a los pocos minutos llegaron hasta el lugar los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes tomaron las medidas de seguridad y neutralizaron los artefactos para evitar que alguna explosión inesperada y se afecten los vecinos del lugar.

Se salvan de milagro

Luego de anular los artefactos explosivos, el técnico PNP Ángel Santoyo Puicón, perteneciente A la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), explicó a través de Exitosa que, lo que habían lanzado eran efectivamente tres cartuchos de dinamita y que, gracias a Dios, tuvieron un mal encendido y al rodar por el techo de Eternit, se apagaron y no llegaron a explotar.

Según el especialista de la Policía Nacional, esto fue una amenaza para que el propietario del establecimiento y obligarlo a pagar un cupo de 120 mil soles, para no atentar contra su vida o la de sus familiares, el propietario del inmueble se identificó como Marco Antonio Monzón Terrones y junto a su familia, radican en Chicama.

De acuerdo a las primeras pesquisas, no sería la primera vez que la familia Monzón recibe este tipo de amenazas de muerte; tras declaraciones a la Policía Nacional se supo que hace 20 días ya habían mandado mensajes al número telefónico de Marco Antonio.

"Ahora, ellos están con temor que le pase algo a cualquiera de la familia o los inquilinos que viven dentro del edificio, ojalá que la Policía realice patrullajes permanentes", sostuvo Marco Antonio Monzón.

Otras víctimas

Según el técnico PNP Ángel Santoyo Puicón, Con este caso de extorsión a la familia Monzón, en Trujillo ya llegaríamos a 28 extorsiones denunciadas ante la Policía Nacional.

"Pero lo primordial intentar poner la calma e informar a la PNP, por su seguridad y evitar una tragedia mayor", dijo.

Sin embargo, por la tarde de este miércoles 22 de marzo, UDEX recibió una nueva denuncia por otra víctima en el distrito de El Porvenir. Se trataba de un poblador que intentaba realizar una construcción en su terreno ubicado cerca de la Municipalidad distrital y recibió un mensaje con artefacto explosivo obligándole a pagar un cupo a las bandas criminales de la zona.