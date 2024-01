Deyvis Orosco elogia a Cassandra por volver a trabajar como profesora: "Le encanta, es una gran maestra"

Davis Orosco se casó con Cassandra Sánchez de Lamadrid hace unas semanas y ahora la hija de Jessica Newton ha retomado sus labores como profesora. En ese sentido, el cantante de cumbia brindó una entrevista donde resaltó la labor que su esposa realiza como madre y ahora como maestra.

El hijo del fallecido Johnny Orozco conversó con 'América Espectáculos', dónde reveló que siempre estuvo consciente de la vocación de Cassandra, pero lo más sorprendente es que su esposa siempre estuvo involucrada en la educación del pequeño que tiene juntos.

Respecto a los rumores de que Casandra estaría nuevamente embarazada, el 'Bomboncito de la cumbia' descartó completamente la idea e indicó que por ahora no está en sus planes, pero si llega a pasar estaría muy emocionado de compartirlo con sus seguidores.

"Ya se me ha hecho costumbre que empiecen a especular cosas, Cassandra no está embarazada, en el momento que nos dé Dios la bendición de tener un segundo hijo yo lo compartiré. Por el momento no lo está", sentenció.