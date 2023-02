Director del hospital Goyeneche fue cesado del cargo repentinamente, a pesar de que defendió al gobernador

22/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El doctor Carlos Caracela fue cesado de manera repentina del cargo de director del hospital Goyeneche, a pesar de que había defendido al gobernador tras la designación de Walther Oporto como gerente regional de Salud. En reemplazo del galeno ingresó la doctora Soledad Sotomayor Cabrera.

El cambio de funcionarios obedece a una decisión política que adoptó el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Leónidas Zavala Lazo, servidor público de confianza que goza del respaldo del gobernador Rohel Sánchez Sánchez. En tanto, el gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, deslindó cualquier tipo de injerencia en la destitución del galeno.

Al respecto, el doctor Carlos Caracela indicó que su cambio lo tomó por sorpresa, incluso, se enteró cuando el gerente Oporto llegó acompañado de la nueva directora al hospital con la resolución emitida desde el Gobierno Regional de Arequipa.

"Hoy día me alcanzaron la resolución de cambio, ellos (el Gobierno Regional de Arequipa) sabrán por qué lo hacen. Nosotros hemos cumplido en trabajar con transparencia, honestidad y trabajo (...) no entiendo (el cambio) quizás no están de acuerdo con mi trabajo", declaró a los medios de comunicación.

El galeno también consideró que los constantes variaciones provocarán una mayor crisis en el sector Salud y cuestionó la postura que viene adoptando el gobernador Rohel Sánchez Sánchez a menos de dos meses de haber iniciado su gestión.

"Al gobernador no sé que le está pasando, solo le puedo decir al gobernador que tiene que pensarlo bien porque no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de decisiones que estén a favor de la población. Sáquense el sesgo político que tienen", añadió.

Lo defendió

El exdirector del hospital Goyeneche, Carlos Cacarela, había descartado poner su cargo a disposición tras el reciente nombramiento de Walther Oporto como gerente de Salud, tal y como lo hicieron los otros directores del hospital Honorio Delgado Espinoza y del IREN Sur. Para el médico, su profesionalismo está por delante de las posturas políticas.

"Yo no voy a renunciar, ¿por qué tendría que renunciar? Si haría mal mi gestión entonces sí tendría que dar un paso al costado. Yo me debo a mis pacientes. Yo estoy trabajando en función a mis pacientes", señaló hace unos días.

El profesional también había indicado que no se entrometería en las decisiones que adopte el gobernador Rohel Sánchez Sánchez en el sector Salud.

Nueva directora

La flamante directora del hospital Goyeneche, Soledad Sotomayor, acudió al nosocomio apenas se enteró de su designación. En sus primeras declaraciones a la prensa, sostuvo que una de sus prioridades será mejorar la atención del sistema colapsado de citas y la implementación de una nueva infraestructura del hospital.

La doctora indicó que cuenta con el respaldo del gobernador Rohel Sánchez y del gerente general Leónidas Zavala, quienes evaluaron su hoja de vida y le otorgaron la confianza.