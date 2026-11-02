Río Tumbes alcanza umbral rojo por intensas lluvias: alertan sobre posibles desbordes e inundaciones

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caudal del río Tumbes alcanzó el umbral rojo debido a las intensas lluvias registradas en Ecuador. La situación mantiene en alerta a la región ante el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas vulnerables.

Río Tumbes alcanza umbral rojo y provoca alarma en la región

A través de sus canales oficiales el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) dio a conocer que el río localizado al norte del territorio nacional superó el umbral rojo a las 5:00 horas al registrar un caudal de 1,021.33 m³/s en la estación hidrológica El Tigre, de acuerdo al Aviso N.° 1667 de la entidad.

En medio de esta panorama, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) también enumeró cuáles serían las potenciales áreas de afectas. Los centros poblados presentados a continuación: El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio el aumento del caudal del río Tumbes se debe a las lluvias suscitadas tanto en la cuenca alta de Ecuador que son las más fuertes así como en las registradas en la cuenca alta de Tumbes.

La presencia de estas precipitaciones ha provocado a su vez la activación de más de seis quebradas, mientras que en su gran mayoría llegan también a lo que es el citado río de la región.

Hidrograma de caudal del río Tumbes

Intensa lluvia inundó vario sectores en la región Tumbes

Una reciente lluvia que se prolongó por más de cinco horas ha inundado varios sectores como el de la avenida La Marina con la avenida Tumbes, la vía Canal en el secto de la calle Arica.

En gran parte de estos lugares afectados, con apoyo del personal del Ejército del Perú que se hizo presente en ellos se logró la extracción del agua con motobombas. En paralelo en asentamientos humanos como Los Claveles y Puerto Pizarro también se ha visto perjudicados por esta lluvia.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Flor Layedra Torres, periodista de Guayaquil, Ecuador, informó que las fuertes lluvias que vienen afectando al país y provocando inundaciones ha provocado que al menos nueve personas pierdan la vida.

En conclusión, debido a a las intensas lluvias registradas en Ecuador el río Tumbes ha superado el umbral rojo lo que ha puesto en alerta a la región Tumbes porque podría ocasionar desbordes e inundaciones en las zonas vulnerables.