Junín: Investigan a ocho policías por presuntos cobros indebidos de la PNP

La Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público iniciaron la investigación contra ocho policías de la dependencia policial en Huancayo por el presunto delito de cohecho pasivo por presuntos cobros indebidos a suboficiales.

La división de anticorrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP) iniciaron las investigaciones contra ocho efectivos de la Unidad de Servicios Especiales en Huancayo en la región de Junín.

Esta investigación fue abierta luego que se denunciara un presunto caso de cobros indebidos a suboficiales de la dependencia policial en estas región. La investigación inició el pasado 28 de agosto luego de una resolución judicial que autorizó el registro e incautación de bienes materiales relacionados con el caso. Además, se revelaron parte de los nombres de los efectivos policiales investigados: David A.G., el suboficial de primera Javier A.M., el suboficial de segunda Reynaldo D.P., el suboficial de segunda Kevin O.O, el suboficial de segunda Cristian L.L., el suboficial de segunda Anthony B.Y., y el el suboficial de segunda Farid C.R.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes de la PNP presuntamente pagaban los siguientes montos para evitar ciertas responsabilidades:

el monto de S/5 para no asistir a la formación diaria

el monto de S/50 para obtener permisos

el monto de hasta S/100 para evitar ser enviados a operativos fuera de la ciudad de Junín

Además se investiga si el jefe de la unidad presuntamente se quedaba con el costo de los alimentos de los efectivos que salían con licencia. Según el operativo realizado este jueves 3 de setiembre, fue parte del procedimiento dispuesto por el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Gilder Camarena a pedido del fiscal provincial Augusto Lapa Solano del Cuatro Despacho de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal provincial Augusto Lapa Solano dio mayores detalles del operativo anticorrupción

A la salida del operativo donde asistió el fiscal provincial Augusto Lapa indicó que la investigación todavía se mantendría en reserva pero ya se ha iniciado la recolección de los documentos de este caso.

"Es una diligencia preventiva. Se está recabando toda la información, documentos principalmente. Es un caso que está reservado. Hay ocho (policías investigados)

Por el momento, los policías todavía no han sido detenidos pero se encuentran bajo investigación preventiva por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado Peruano.