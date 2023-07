Familias exigen devolución de su dinero a inmobiliaria por presunta estafa en Barranca

En la ciudad de Barranca, cientos de familias mostraron su inconformidad ante una inmobiliaria por los problemas e incertidumbres que viven, en lo que sería una presunta estafa. El proyecto habría iniciado en el año 2021 cuando la empresa 'Nuevo San Bartolo', cuya gerenta era Sada Goray, quien es investigada por presuntos actos corrupción.

Una de las personas afectadas señaló que la compañía se niega a entregar las boletas físicas sin explicación e indicó que ha pagado un total de 10 mil soles desde el 2021.

"No nos están entregando las boletas, solamente a algunas personas están haciendo las entregas por correo, pero cuando uno va a oficina a pedirlas en físico no nos dan razón. Ahora por el tema de corrupción supuestamente se han detenido los pagos, pero a nosotros actualmente nos siguen cobrando desde el 2021 hasta la fecha, aproximadamente serían 10 mil soles", declaró.

Asimismo, precisó que la empresa inmobiliaria no brinda información sobre el avance de las obras o una posible fecha sobre cuando sería entregado el terreno.

"No nos han brindado una información detalla ni clara porque no nos dan conocimiento sobre el avance de obras si realmente nos van a entregar el terreno o en cuanto tiempo lo van a entregar. Cuando vamos a la zona no hay nada cierto y somos varias personas las afectadas", agregó.