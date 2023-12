Fonavistas trujillanos ante bajos aportes en su devolución: "Vamos a pasar la Navidad como un día cualquiera"

Sin expectativas ni ilusiones se sienten los aportantes al Fondo Nacional Mi Vivienda en Trujillo, ante el desconocimiento del monto de sus aportes que será devuelvo por el Estado peruano.

En declaraciones a Exitosa y a pocos días de la Nochebuena, los fonavistas aseguran que esta Navidad la pasarán como cualquier otro día.

La madre de familia refirió, además que, tras conocer que algunos aportantes recibieron míseros montos en sus devoluciones y, ante la posibilidad de recibir lo mismo, ya no podrán usar ese dinero para pasar una Navidad como esperaban.

"No sabemos cuánto nos toque, porque en mi caso yo he aportado pocos años y si a un señor que ha aportado doce años, le han dado 46 soles, qué será para mí que aporté menos tiempo. Es por ello que, en mi caso, ya no podré disponer de ese dinero porque debe ser un monto muy bajo", lamentó.

Otro aportante, quien indicó llegar desde el distrito de Huanchaco, comentó a Exitosa que, para él, los montos que se están entregando por parte del Estado son una burla y una falta de respeto a los fonavistas.

En tanto, Exitosa corroboró que, muchos de los adultos mayores, llegaron hasta la agencia bancaria del Banco de la Nación con desconocimiento sobre la posibilidad de poder retirar sus aportes.

"Uno llama al teléfono para saber si me corresponde o no y nos dejan esperando. Aquí afuera, tampoco hay personas que nos orienten. Nadie nos ayuda, es lamentable. Yo, por ejemplo, vengo desde el centro poblado El Milagro y he llamado al teléfono, pero no me dan información. Lamentablemente, no todos los ancianos tenemos acceso a las redes sociales o al internet", dijo un anciano.