Formalización de comerciantes de ropa usada en Tacna enfrenta trabas legales y cambios fronterizos recientes

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La formalización, comerciantes y ropa usada se han convertido en ejes centrales del debate económico en Tacna, donde cientos de vendedores de prendas de segundo uso enfrentan un panorama incierto. La reciente construcción de una zanja y un muro en la frontera por parte de Chile ha complicado el ingreso irregular de mercadería, afectando directamente a quienes dependen de este rubro para subsistir.

En diversos distritos de la ciudad, las ferias de ropa de segundo uso son una constante diaria. Sin embargo, las nuevas medidas fronterizas han reducido el flujo de productos, obligando a los comerciantes a replantear sus estrategias. Frente a este escenario, el pedido es claro: permitir la importación legal de estas mercancías para garantizar la continuidad de sus actividades económicas.

Obstáculos legales vigentes

El principal impedimento radica en la normativa nacional. La Ley N.° 28514 prohíbe la importación de ropa y calzado de segundo uso, lo que limita cualquier intento de formalización inmediata.

"La Ley 28.514 prohíbe la importación de ropa usada y calzado usado. Definitivamente, existe esa restricción y prohibición vigente". Explicó el presidente del directorio de Zofra Tacna, Efraín Mamani Suárez.

Esta situación genera un "imposible jurídico", según la autoridad, ya que las instituciones locales no cuentan con facultades para modificar o flexibilizar dicha normativa. En consecuencia, cualquier cambio debe ser promovido desde instancias superiores del Estado.

"Lo que sí tendrían que hacer es solicitar al Gobierno Regional que eleve el pedido al Ministerio de Comercio Exterior", indicó Efraín Mamani, sugiriendo una ruta institucional para atender la demanda de los comerciantes.

La posibilidad de modificar la ley abriría la puerta a un sistema regulado en el que se establezcan impuestos y controles aduaneros, lo que también respondería a las críticas sobre la informalidad del sector. De concretarse, este cambio permitiría integrar a los comerciantes a la economía formal y generar mayores ingresos fiscales.

Impacto social y económico

El problema no solo es legal, sino también social. Son cientos de familias las que dependen del comercio de ropa de segundo uso en Tacna. La restricción en el ingreso de mercadería ha reducido sus ingresos y generado preocupación en el sector.

A pesar de ello, desde Zofra Tacna se ha aclarado que las operaciones formales de importación no se ven afectadas por las medidas fronterizas, ya que siguen un proceso aduanero regular a través de la carretera Panamericana y los controles establecidos.

Un debate pendiente

La formalización, comerciantes y ropa usada vuelven a posicionarse como temas urgentes en la agenda regional. Mientras las restricciones continúan, el desafío será encontrar un equilibrio entre la legalidad, la necesidad económica y la regulación estatal, en un contexto donde la presión social exige respuestas concretas.