Gobierno Regional La Libertad y Contraloría intensificarán acciones de control en obras públicas

El Gobierno Regional de La Libertad y la Contraloría General de la República intensificarán acciones de acuerdo a sus atribuciones y competencias, para potenciar las acciones de control, a fin de eliminar la corrupción y lograr la calidad de las obras públicas.

César Acuña, gobernador regional, y Nelson Shack, contralor general, se reunieron la tarde del último jueves la Casa de la Identidad Regional, acompañados de los gerentes y consejeros regionales, a fin de que los funcionarios asuman el compromiso de usar lo mejor que se pueda los recursos del Estado.



Reunión en Casa de la Identidad Regional

César Acuña Peralta sostuvo que en tal sentido el Gobierno Regional de La Libertad y la Contraloría de la República trabajaran coordinadamente en la aplicación de los criterios que permitan eficiencia y cero corrupciones. También pidió el acompañamiento continuó del órgano de control, a fin de que las obras se ejecuten sin observaciones y cumplan su finalidad, que es brindar un servicio público de calidad.

La autoridad regional señaló que ha sido una tarde de recomendaciones y compromisos decisivos e importantes. Agregó que el contralor Nelson Shack ha sido bien claro, al decir que quienes estamos inmersos en la gestión pública debemos buscar siempre la legalidad.

El gobernador de La Libertad, indicó que la máxima autoridad del ente de control nacional, anunció la contratación en los próximos meses de 4 mil auditores para labores de control a nivel nacional, a fin de mejorar su trabajo y detectar a tiempo actos irregulares, así como el acompañamiento con control concurrente en los proyectos.

Durante la reunión también se habló del atraso de las obras de prevención de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC8, que es muy evidente, y que ante eventuales lluvias fuertes no cumplirían su función, ya que apenas llegan al 10% de avance.

La autoridad de control, a la vez, se refirió a la regionalización, al señalar que esta no ha funcionado. Se ha transferido dinero y las competencias, pero no las capacidades. Esto es responsabilidad no solo de los gobiernos locales y regionales, sino principalmente del gobierno nacional, que no ha hecho lo necesario para retener personal calificado al servicio del Estado.

Ley de Contrataciones

En otra parte de la reunión, los gerentes regionales observaron la Ley de Contrataciones del Estado, al decir que esta era muy engorrosa para los procesos, por lo que sugirieron que se plantean normas que sean más expeditivas para llevar adelante los proyectos.