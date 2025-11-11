RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Pedido de la Contraloría

GORE Huánuco en la mira por presuntas irregularidades en proyecto: "Han solicitado fiscalización"

Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco, reveló que la Contraloría solicitado un proceso de fiscalización tras presuntas irregularidades en un proyecto de riego.

11/11/2025

En comunicación con Exitosa, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, señaló que la Contraloría ha solicitado un proceso de fiscalización tras detectar presuntas irregularidades en un proyecto de riego valorizado en S/ 55 millones. En ese sentido, señaló que esta medida no debería ejecutarse en "duplicidad" con el Congreso. 

Dificultades desde un principio

En primer lugar, el titular del GORE Huánuco reveló que desde el inicio de su gestión se han presentado "muchas dificultades" específicamente en "proyectos trabados".

Noticia en desarrollo...

