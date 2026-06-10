Reggiardo advierte que el Centro Histórico de Lima es "intangible" ante posibles protestas tras resultados electorales

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que el Centro Histórico de Lima es "intangible" ante las posibles protestas que se podrían suscitar tras conocerse los resultados electorales en el marco de la Segunda Elección Presidencial.

Reggiardo se pronuncia ante anuncio de eventuales movilizaciones

La mañana de este miércoles, 10 de junio, el burgomaestre se pronunció ante los anuncios de movilizaciones y protestas convocadas tras conocerse los primeros resultados de la Segunda Elección Presidencial que se disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Al respecto, señaló que la comuna se encuentra en "alerta máxima" frente a este tipo de problemática con la principal finalidad de evitar que se vea afectado el orden público.

"Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse iban a suceder", manifestó en un inicio en un post publicado en su cuenta oficial de X.

En tal sentido, subrayó que el Centro Histórico de Lima contará con resguardo especial y adelantó que ante el eventual caso en que se presenten personas que ocasionen disturbios sobre ellos se impondrá la ley.

"Advierto que el Centro Histórico es intangible y que la irresponsabilidad de algunos se conocerá con el poder de la legalidad", agregó la autoridad edil en este pronuncimiento en redes sociales.

Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse iban a suceder. Advierto que el Centro Histórico es intangible y que la irresponsabilidad de algunos se conocerá con el poder de la legalidad. https://t.co/Y4xkQTWsCC — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) June 10, 2026

Municipalidad de Lima anuncia videovigilancia y patrullaje aéreo

En la previa, la Municipalidad de Lima informó que el Centro Histórico de Lima se encuentra en vigilancia total frente a este tipo de situaciones que puedan causar estragos en este importante y concurrido punto de la capital.

Así lo ha evidenciado mediante la publicación de un video en el que se observa el centro de monitoreo en el que se observa al personal que viene realizando seguimiento en tiempo real en los diversos puntos de la capital del país a través de las cámaras de videovigilancia.

"¡Vigilancia total en el centro histórico de Lima! Cerca de 1000 cámaras de videovigilancia y patrullaje aéreo operan en tiempo real desde nuestro Centro de Control de Operaciones", indica en un principio.

De igual manera, también puntualizaron que las calles "son intangibles" y que se encuentran prohibido "el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas".

"Cualquier intento de generar caos en este escenario político electoral está bajo monitoreo permanente. ¡La ciudad no descansa, nosotros tampoco!", finaliza el texto del municipio.

Frente a los anuncios de posibles movilizaciones y protestas tras los resultados de la segunda vuelta electoral, Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, advirtió que el Centro Histórico de Lima es "intangible" y que por tal motivo la municipalidad capitalina se encuentra en "alerta máxima".