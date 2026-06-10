Segundo atentado contra Z Buss en menos de 24 horas: Trabajador fue baleado tras nuevo ataque armado en Independencia

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transportes Z Buss volvió a sufrir un nuevo atentado armado a solo horas de que unos criminales dejaran una granada en la fachada de su local ubicada en Independencia. Esta vez, dos sujetos armados llegaron a bordo a una moto lineal y dispararon contra un bus que se encontraba llenando pasajeros en plena avenida Alfredo Mendiola.

Segundo atentado armado contra local de Z Buss en Independencia

De acuerdo a la información recopilada por Exitosa, el suceso se dio cerca de las 12: 30 en este punto de Lima Norte donde funciona dicha línea y otros colectiveros que se dirigen hacia el norte chico como Huaral, Chancay, Barranca, entre otros.

Según se indicó, el trabajador afectado se encontraba recibiendo los boletos de los pasajeros de uno de los buses que había llegado hasta Independencia. En ese momento, los presuntos extorsionadores dispararon sin reparo alguno contra la unidad por lo que uno de los proyectiles impactó en la pierna de dicho controlador.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al llamado de emergencia y procedieron a trasladar al herido hacia el hospital Cayetano Heredia ubicado en San Martín de Porres. Además, efectivos de la Comisaría de Independencia también se hicieron presentes para cerca la zona e iniciar con las diligencias de rigor.

Todo hace indicar que los responsables de este segundo atentado en menos de 24 horas, serían los integrantes de la banda criminal, "La Federación" la cual dejó un mensaje extorsivo en la madrugada pidiendo que se alineen a sus exigencias o de lo contrario tomarían represalias.

Pese a estas amenazas, los pasajeros y testigos señalaron que no había presencia de seguridad policial para resguardar el establecimiento. De momento, el bus siniestrado permanece en el lugar de los hechos para continuar con las investigaciones.

Tercer ataque en menos de una semana

Es importante precisar que es la tercera vez que criminales atentan contra este local ya que el pasado 4 de junio ocurrió un hecho similar que afortunadamente no dejó heridos. Sin embargo, transportistas que la zona han expresado su preocupación ya que viven bajo el miedo a raíz de las amenazas recibidas.

"Comunicado para los colectivos y buses que hacen la ruta de Lima-Huarmey, Chancay, Huaral, Barranca, Aucallama, Huacho, Huarín, etcétera. Alinearse con nosotros. Caso omiso, dejaremos chóferes tirados. Atentamente, la Federación", fue el mensaje dejado por esta banda criminal.

En resumen, un trabajador de Z Buss resultó herido luego que su local en Independencia sea atacaba a balazos nuevamente en menos de 24 horas.