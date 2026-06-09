Nuevo SISMO remece la selva peruana este martes 9 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un segundo sismo ha remecido al Perú, en esta oportunidad, este martes 9 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo en la segunda vuelta: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este martes 9 de junio, precisamente a las 1:17 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.5, con el punto de referencia a 96 km al sureste de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

(Noticia en desarrollo...)