Kylian Mbappé y una nueva polémica: Viajó a Madrid para ver a Ester Expósito antes del debut en el Mundial

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para que la máxima fiesta del fútbol arranque en México, Estados Unidos y Canadá. Como cada cuatro años, este 2026 se vivirá una nueva edición del Mundial de Fútbol que tendrá como partido inaugural a los anfitriones mexicanos contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m.(hora peruana).

Kylian Mbappé afronta nueva polémica en Francia

Y como en toda Copa del Mundo, existen selecciones que parte como favoritas a alzar el título y coronarse como los mejores del planeta. Una de ellas es Francia quien cuenta con grandes estrellas en su plantel, siendo el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, el más destacado de todos.

Sin embargo, el jugador se ha visto envuelto en una nueva polémica en las últimas horas a raíz de dos cuestiones. La primera a nivel futbolístico ya que medios franceses han señalado que existe incomodidad entre sus compañeros a raíz de las diferencias que mantendría con N'Golo Kante, uno de los futbolistas más queridos.

El segundo y el más resaltante fue el reciente permiso que le concedió su entrenador Didier Deschamps de abandonar la concentración de su selección por motivos personales. Sin embargo, el futbolista fue visto en Madrid junto a su pareja Ester Expósito generando críticas en los aficionados y la prensa deportiva de su país.

Mbappé fue visto junto a Ester Expósito a horas del Mundial.

Es importante precisar que el 100 % del plantel francés ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para última detalles de su preparación pensando en recuperar el trofeo de campeón del Mundo el cual perdieron en el 2022 frente a Argentina.

Didier Deschamps defendió a Kylian Mbappé

En medio de estos cuestionamientos, Didier Deschamps, entrenador de Francia, se refirió al rol del atacante del Real Madrid dentro de su equipo. A pesar de las críticas, el estratega dejó en claro que 'Donatello' es su capitán señalando que su liderazgo lo muestra dentro de la cancha.

"Kylian, que hoy es nuestro capitán, antes de serlo escuchaba, observaba. No hace las cosas como Hugo Lloris. No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad. Asume este liderazgo fuera del campo, también dentro, y sabe que cuando habla no lo hace en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores", expresó.

En resumen, Kylian Mbappé protagonizó una nueva polémica en Francia tras abandonar la concentración de su selección a horas de su debut en el Mundial. El atacante fue visto en Madrid junto a su pareja, Ester Expósito ocasionando el malestar de compañeros e hinchas.