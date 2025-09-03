Hospital Hipólito Unanue no será demolido: Expediente de saldo de obra costará S/12 millones y demorará un año

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, anunció que la obra del Hospital Hipólito Unanue, cuya entrega estaba prevista en 2019, ha sido finalmente "destrabada" y no será demolida.

Según precisó, la buena pro para la elaboración del expediente de saldo de obra se otorgará entre el 7 y 8 de septiembre de 2025. Este proceso tendrá un costo de 12 millones de soles y demandará un plazo de ejecución de aproximadamente un año.

Gobernador cuestiona a contralor

La autoridad cuestionó la posición adoptada anteriormente por el contralor César Aguilar, quien a inicios de agosto inspeccionó el hospital y sugirió la demolición de la infraestructura.

"El contralor que vino a decir que se demuela. parece que está en la luna de Paita. Él ha debido de venir a hacer el chequeo en el campo desde el inicio y sí, no ha estado bien, han habido observaciones, faltó el chequeo de la Contraloría", acusó.

No obstante, sostuvo que, las autoridades regionales y el Ejecutivo coinciden en que la infraestructura será recuperada y puesta en valor, descartando definitivamente la demolición como alternativa.

Ministro de Vivienda respalda al gobernador

La postura de Luis Torres Robledo fue respaldada por el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, quien remarcó que ninguna obra está concluida al 100 % y siempre es posible "introducir mejoras".

Explicó que, en casos donde se detecta insuficiencia estructural, la solución adecuada es el reforzamiento de la infraestructura existente, más que su demolición. "Entrar en una demolición es lo último que un ingeniero puede pensar", afirmó.

El expediente técnico del saldo de obra será clave para definir los trabajos de reforzamiento y las modificaciones necesarias. Durante el año que dure su elaboración, se contratarán especialistas que determinen con precisión los refuerzos y cambios que requiere el hospital para garantizar su seguridad y operatividad.

Sin embargo, el gobernador regional reconoció que no maneja los detalles técnicos: "Ahí nos van a decir, 'bueno, hay que reforzar esto, cambiar aquello', no soy técnico en esa materia", comentó.

De esta manera, el proyecto del Hospital Hipólito Unanue, que estuvo paralizado por años y generó incertidumbre en la población, entra en una nueva etapa para su pronto funcionamiento.