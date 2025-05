Huancayo: Padre se alistaba para viajar a Lima y muere tras ser atropellado cuando guardaba equipaje

05/05/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Huancayo, un trágico accidente enlutó a una familia entera. Y es que un catedrático que se alistaba para viajar a Lima perdió la vida luego de ser embestido por un sujeto en estado de ebriedad, justo cuando se encontraba guardando su equipaje en la parte posterior.

Padre de familia muere al ser atropellado en Huancayo

El corresponsal de Exitosa en Huancayo informó que el trágico accidente tuvo lugar en la intersección de los jirones Gabriela Mistral y Miguel Cervantes, ambos situados en el distrito de Tambo, en la provincia de Huancayo, cuando la víctima identificada como Rolando Quispe Condezo de 52 años guardaba su equipaje en la parte trasera de su vehículo a pocos minutos de emprender su retorno a Lima.

Producto del fuerte impacto, Quispe Condezo murió sin la oportunidad de ser trasladado a un hospital cercano. El padre de familia, que trabajaba como catedrático en la capital, fue embestido por Marlon Daniel Álvarez Villena de 32 años, quien conducía bajo los efectos del alcohol.

Este hecho causó también que la esposa termine con una fractura en el brazo, mientras que las dos hijas del fallecido catedrático también resultaron afectadas, no solo por el golpe sino por ser testigos de la trágica muerte de su progenitor.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, uno de los familiares de la víctima exigió justicia a las autoridades: "Rolando vino visitar por el feriado acá a Huancayo a su familia y lastimosamente perdió la vida por un borracho. La familia y todos los vecinos de la urbanización Gonzáles que nos han acompañado y asistido, exigimos justicia porque es la única forma de mejorar nuestro Perú".

Asimismo, no pudo evitar expresar su indignación, afirmando que la moral y los valores se están perdiendo: "Nos estamos yendo en picada, no hay moral, no hay disciplina, no hay responsabilidad. Ya basta, los valores se están yendo a un destino nada bueno. Solamente pido justicia para que de esta manera, de una u otra forma, despertemos y cumplamos", agregó.

De esta manera, se conoció que, en Huancayo, un padre de familia y catedrático murió producto de un atropello por parte de un taxista que se encontraba en estado de ebriedad. La víctima no pudo ser traslada a un hospital, falleciendo frente a su esposa e hijas, quienes también lo acompañaban en el lugar debido a que estaban por retornar a Lima para continuar con sus actividades cotidianas.