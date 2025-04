Heridos de accidente en Vía Tacna-Arequipa sufren falta de atención médica por falta de activación del SOAT

Los heridos del accidente ocurrido el sábado 26 de abril en el sector de El Fiscal, distrito de Cocachacra en la provincia de Islay (Arequipa) no pudieron ser atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza debido a la falta de una denuncia formal y a la no activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El accidente, que involucró a un bus interprovincial de la empresa "Transportes Moquegua" y un vehículo de carga, dejó un saldo de 35 heridos y una persona fallecida según informó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED). De los heridos, 13 fueron trasladados al Centro de Salud de Cocachacra, 10 al Hospital de Alto Inclán, y 12 al Hospital EsSalud de Mollendo, una víctima llegó sin vida al Centro de Salud de Alto Inclán.

Accidente en Vía Tacna-Arequipa

Carla Flores Valencia, madre de Abril Nicole Mendoza Flores (18), una de las pasajeras más afectadas, denunció la situación que atraviesan los heridos. Relató que su hija, tras recibir atención inicial en Mollendo, fue referida al Hospital Honorio Delgado debido a la gravedad las heridas en la mano ya que presentaba incrustaciones de piedras y requería una intervención especializada. Sin embargo, no fue atendida de inmediato por la falta de documentación y del SOAT activado.

"Hasta ahora (martes) no operan a mi hija. A ella la evacuaron de Mollendo a Arequipa porque se ha desgarrado toda la mano y tiene los tendones expuestos, la trajeron aquí, al hospital Honorio Delgado porque este es un hospital más completo, pero hasta ahora no la intervienen", expresó Carla Flores, quien se la pasa durmiendo en los exteriores del nosocomio porque no tiene casa en Arequipa.