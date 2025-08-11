Tragedia en Puno: Caída de bus a un abismo deja 10 fallecidos en la provincia de Sandia

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fatal accidente se registró en el sector de Huayllabamba, provincia de Sandia, en Puno. Un bus de la empresa Selva Azul se despistó y cayó al río Inambari dejando a 37 personas heridas y 10 fallecidos.

Accidente dejó varios heridos

El accidente se dio alrededor de las 10 p. m. del último domingo 10 de agosto, cuando la unidad, que cubre la ruta Juliaca - San Pedro de Putina Punco, se despistó cayendo al río Inambari.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó rápidamente a la zona para brindar el apoyo y rescate a los pasajeros, logrando rescatar a 37 personas heridas, entre los que se encontraban varios menores de edad, para trasladarlas hacia el Hospital de Apoyo de la Provincia de Sandia. Se sabe que un adolescente de 14 años se encuentra internado en estado delicado, por lo que se busca localizar a sus padres.

Como producto del accidente, los lesionados fueron diagnosticados, en su mayoría, con policontusiones, politraumatismos, así como fracturas. Además, desde el centro médico se ha informado que por lo menos cinco personas requieren ser trasladadas hasta el Hospital de Juliaca por la gravedad de sus heridas.

Asimismo, la PNP informó del fallecimiento de 10 personas. Hasta el momento se vienen realizando los trabajos de recuperación de los cuerpos, se ha logrado rescatar los restos de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, hasta estas horas de la mañana. Los fallecidos han sido trasladados hasta la morgue de Sandia para que se realicen los trabajos de identificación.

Cabe señalar que, entre los pasajeros había docentes que regresaban al distrito de Putina Punco para reiniciar sus labores escolares tras las vacaciones. El fiscal de turno se encuentra en el lugar de los hechos realizando las diligencias correspondientes.

Hospital de Sandia por colapsar

Lamentablemente, no es el primer accidente de esta magnitud que se registra en la región de Puno, pues en el año han ocurrido otros tres accidentes con similar cantidad de heridos. Al registrarse estos hechos el servicio médico tiene alta demanda, generando crisis en el sistema hospitalario de Sandia.

Según la información a la que accedió Exitosa, los traslados a centros médicos de mayor complejidad de los pacientes que lo requieren se ven retrasados por la falta de ambulancias del lugar, pues el hospital cuenta con una de estas unidades. Es en este contexto que se ha registrado un accidente de tránsito en el que un bus cayó al río Inambari dejando 10 fallecidos y 37 heridos.