Trágico accidente en Cusco: Bus que viajaba rumbo a Puerto Maldonado deja 30 heridos y tres fallecidos

Un terrible accidente sufrió un bus que iba desde el Cusco hacia Puerto Maldonado. El siniestro de tránsito ocasionó que tres personas fallecieran y otras 30 resultasen heridas. Los sobrevivientes fueron trasladados a distintos centros de salud para poder recibir los estudios correspondientes y esperar su pronta recuperación.

Terrible accidente en ruta

Alrededor de las 4:00 a.m., de este lunes 11 de agosto, un bus de la empresa de transporte Crespo Tours, que partía desde la ciudad del Cusco hacia Madre de Dios, se accidentó en la localidad de San Lorenzo, en el distrito de Tahuamanu, ubicada en la región Madre de Dios.

Según investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), una posible somnolencia o impericia del conductor sumando además, el mal estado de la vía, fueron factores determinantes en el accidente. En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Camanti se acercó por medio de su equipo de Seguridad Ciudadana para poder socorrer a los heridos, víctimas del suceso.

"La Municipalidad Distrital de Camanti, a través de su equipo de Seguridad Ciudadana, actuó de manera inmediata en las labores de rescate y evacuación de los heridos hacia el Centro de Salud Camanti Quincemil", señala el gobierno local en su plataforma del Facebook.

El actuar de los miembros de primera respuesta fue fundamental para el traslado de los heridos hacia establecimientos de salud. Las víctimas son atendidas en la posta del distrito cusqueño de Quincemil, en la provincia de Quispicanchi. Entre las víctimas varios presentan politraumatismos, policontusiones y fracturas.

Además, de acuerdo con la gerencia de salud, diez heridos fueron evacuados al Hospital Regional del Cusco y otros cuatro trasladados al Hospital Antonio Lorena para poder recibir atención especializada. El fuerte impacto provocó la muerte de tres pasajeros, siendo dos varones y una mujer, quienes aún se encuentran en proceso de identificación.

Estadísticas del MTC

Los departamentos con más casos de muertes por accidentes de tránsito, entre enero y lo que va de agosto del 2025 son: Lima (1970), La Libertad (1093), Cusco (900), Arequipa (880) y Cajamarca (668), según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Cabe señalar que la localidad de San Lorenzo, lugar donde se produjo el accidente vehicular, es una zona ubicada en el límite entre las regiones del Cusco y Madre de Dios. La Policía Nacional del Perú indicó que seguirán investigando las causas del accidente que dejó un saldo de 30 heridos y tres fallecidos.