Huánuco: Perrito es arrastrado por el río tras intentar cruzar un puente improvisado con su dueña

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un lamentable hecho ocurrió en la región de Huánuco: un perrito que estaba acompañando a su dueña fue arrastrado por el río Garhuarafo al intentar cruzar un puente improvisado con troncos en la localidad de Chipaquillo, en el distrito de Marías.

Mujer sí logró cruzar

De acuerdo con las imágenes difundidas por TV Perú, se observa que la dueña del can, una adulta mayor, estaba intentando llegar al otro lado del caudal a través de este peligroso puente.

Incluso, se observa que cuando se encontraba pasando la mitad del mismo, su leal mascota subió a los troncos para tratar de ir con ella.

No obstante, luego de avanzar un poco, un paso en falso hace que pierda el equilibrio y termine por caer al río Garhuarafo.

Por su parte, la abuelita sí consiguió cruzar, pero cuando dio media vuelta su mascota, el perrito ya había sido arrastrado hasta perderlo de vista.

Falta un puente peatonal

Tras este lamentable hecho, la adulta mayor y dueña del can no pudo contener el llano y pidió ayuda para tratar de rescatar a su mascota. Sin embargo, no logró conseguirla a tiempo.

De acuerdo con el reporte de TV Perú, esta localidad de Huánuco no cuenta con un puente peatonal que le permita cruzar el río Garhuarafo, por lo que los pobladores del sector se ven obligados a arriesgar sus vidas con estructuras improvisadas con troncos y retazos de madera.

Peligrosa acción

Cabe decir que esta no es la primera vez que captan a la ciudadanía tratando de cruzar un río con peligrosas maniobras ante la falta de puentes en Huánuco.

De hecho, la inexistencia de una vía de acceso de este tipo en el distrito Daniel Alomia Robles hizo que una mujer embarazada se vea obligada a intentar llegar al otro lado mediante una precaria balsa.

Pese al alto riesgo que representaba para la fémina, los lugareños intentaron implementar una cuerda para que pueda sostenerse y no caerse de la balsa. Según advirtieron, se trató de una situación de emergencia que se repite continuamente en este sector de la región.

De esta manera, un abuelita perdió a su mascota en Huánuco. Y es que ante la falta de puentes peatonales para cruzar el río Garhuarafo en la localidad de Chipaquillo, subió a una estructura improvisada hecha con troncos y, lamentablemente, el can no pudo mantener el equilibrio, por lo que terminó siendo arrastrado por el caudal.