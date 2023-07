Ica: Familiar de niña atacada por profesor exige acelerar proceso para detener a presunto violador

En entrevista con Exitosa, la familiar de la niña atacada por su profesor de danza exigió a las autoridades acelerar el proceso para detener al presunto violador de menores de edad.

Durante el diálogo con Christian Herrera, la tía de una de las pequeñas víctimas del presunto ultrajador aseguró que hasta el momento el Ministerio Público no les han respondido sobre el paradero del maestro y su detención.

"No tenemos ayuda de la parte legal, de los tribunales, ni si quiera la orden de captura, nada. Todo quieren que se quede en 'ahí veremos'", declaró para nuestro medio.

"No sabemos dónde está, no sabemos si se fue..no sabemos nada. (...) Tuvieron la oportunidad de haberlo agarrado para empezar las averiguaciones, pero no lo hicieron. Entonces, lo que ellos dicen es que están trabajando en base al debido proceso", agregó.