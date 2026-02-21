¡Tragedia en Chachapoyas! Madre y sus dos hijos desaparecen tras intentar cruzar el río Marañón

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una joven madre y sus dos hijos desaparecieron la mañana de ayer al intentar cruzar el río Marañón mediante una oroya, en la región Amazonas. Los familiares de los desaparecidos están desconsolados y piden ayuda a las autoridades para poder ubicarlos y darles una sepultura digna.

El hecho ocurrió en el distrito de Balsas, en la provincia de Chachapoyas, cuando la joven madre, junto a sus dos pequeños, intentó cruzar las turbulentas aguas del río Marañón en una oroya artesanal. La madre fue identificada como Gloria Salazar Sánchez (27), quien estaba acompañada de sus dos hijos de 4 y 6 años.

El terrible hecho ocurrió aproximadamente a las nueve de la mañana de ayer, viernes 20 de febrero. Según una versión preliminar, la madre y sus dos pequeños habrían perdido el equilibrio mientras cruzaban el río, por lo que cayeron y desaparecieron.

Tras el lamentable suceso, la Policía de la zona y pobladores del sector iniciaron una intensa búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de los cuerpos.

La madre de la joven y abuela de los pequeños pidió ayuda a las autoridades para dar con los cuerpos de sus familiares. Además, la Policía solicitó apoyo a las personas que viven a orillas del río Marañón para que alerten si logran visualizar algún cuerpo en el río.

La crecida del río Marañón

El río Marañón es uno de los principales afluentes del Amazonas y recorre varias regiones del Perú, como Amazonas, Cajamarca y Loreto. Nace en la sierra y desciende con gran fuerza, formando cañones profundos y zonas de difícil acceso. Su caudal varía durante el año, dependiendo de las lluvias en la cordillera andina y en la selva alta.

El período más crítico suele registrarse entre diciembre y abril, durante la temporada de lluvias. En esos meses, el nivel del agua aumenta considerablemente y la corriente se vuelve más rápida y turbulenta. Esto incrementa el riesgo de desbordes y accidentes, especialmente cuando se utilizan embarcaciones artesanales o se cruzan tramos angostos y caudalosos.

Es así que, las labores de búsqueda continúan en el río Marañón con apoyo de la Policía y pobladores de la zona. La familia mantiene la esperanza de encontrarlos para darles cristiana sepultura. Las autoridades pidieron extremar precauciones al cruzar el caudaloso afluente, especialmente en embarcaciones artesanales.